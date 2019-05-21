Финансы

Доллар и евро дешевеют к рублю в начале торговБанки.ру вчера в 03:28

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,46 рубля (минус почти 7 копеек), курс евро — 71,88 рубля (минус примерно 18 копеек).
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Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

Экономика сегодня03:25

Курс рубля растет по отношению к евро

iReactor03:14

ДОЛЛАР К РУБЛЮ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЫРОС НА 0,01% ДО 64,42 Р, ЕВРО СНИЗИЛСЯ НА -0,11% ДО 71,83 Р

Financial One03:07

Курс доллара вырос до 64,44 рубля

ТАСС03:07

Рубль дорожает в начале торгов

Банки.ру03:28

Курс евро сегодня снизился на открытии валютных торгов

Свободная Пресса04:25

Рубль на старте торгов уступил доллару, но выиграл у евро

Росбалт03:53
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Армия и оружие

Подлодка «Ростов-на-Дону» вновь вышла в море

Обновлено в 05:51
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Из нескольких один: объединение земельных участков

Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
Происшествия

В результате ДТП в Италии погибла гражданка России

Обновлено в 09:08
Авто

Chevrolet заставит пристегиваться молодых водителей

Компания Chevrolet представила «первую в отрасли» функцию Buckle to Drive, которая напомнит молодым водителям о необходимости пристегнуться.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

В Россию FAW привезет новый кроссовер X40 в старом кузове

В наши автосалоны Besturn X40 попадет в старом кузове.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье

Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Яна Поплавская впервые рассказала о потере ребенка

Яна Поплавская призналась ведущему Борису Корчевникову, что предчувствовала трагедию, поскольку в период вынашивания страдала от ночных кошмаров, связанных с потерей ребенка.
Обновлено в 06:20
Общество

Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Обновлено в 10:36
Путешествия

Эксперты обозначили восемь основных тенденций в туризме

Индивидуальный подход и рост значения технологий продолжат определять основные «тренды» в туризме.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Германия экстрадировала обвиняемую в крупном мошенничестве россиянку

Власти ФРГ экстрадировали в Россию по запросу Генеральной прокуратуры РФ Наталию Мадорскую, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 10:01
Здоровье

Триста жителей Копейска потребовали сохранить поликлинику

Три сотни жителей Копейска, а именно двух поселков КГО, подписали свое обращение сразу к нескольким чиновникам.
Обновлено в 05:55
Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Общество

74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

Обновлено в 09:55
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии хотят принудительно лечить

Обновлено в 06:35
Технологии

Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Авто

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Футбол

Футболист Гризманн встал на защиту ЛГБТ

Футболист "Атлетико" Антуан Гризманн попал на обложку ЛГБТ-журнала Tetu.
Обновлено в 09:57
Общество

Prada отказывается от использования меха

Обновлено в 10:00
Общество

В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны

В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью

Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Обновлено в 11:21
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Космос

Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов

Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.
Обновлено в 08:47
Транспорт

«Аэрофлот» начнет летать в Сеул два раза в день

С 1 июня компания «Аэрофлот» увеличит частоту полетов между Москвой и Сеулом до двух раз в день. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Российско-индийская ракета «Брамос-А» впервые поразила наземную цель

Обновлено в 09:09
Здоровье

В Кирове состоялась конференция по вакцинопрофилактике

Столичный эксперт на конференции в Кирове заявил о том, что в сложившейся ситуации порой виноваты сами медики.
Обновлено в 10:46
Технологии

Кулинарный туризм в Карелии. Есть ли у него будущее?

В Карелии кулинарный туризм находится в зачаточном состоянии, хотя потребность туристов в изучении местной кухни есть благодаря простоте ингредиентов, из которых готовят местные блюда.
Обновлено в 08:52
Общество

15 официальных сайтов для проверки контрагентов

Есть 15 официальных сайтов для проверки контрагентов. Список сайтов с комментариями — в таблице ниже.
Обновлено в 08:27
Как работают Яндекс.Новости?
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