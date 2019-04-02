Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 годаКлопс вчера в 12:31

В соответствии с документом, в основу которого лёг базовый сценарий социально-экономического развития страны, курс доллара по отношению к рублю в 2021 году составит 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей, в 2030 году — 72,6 рубля, а в 2036 году — 75,2 рубля.

Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 года

Музыка Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.

Армия и оружие В Минобороны России призвали США к участию в совещании по «Эр-Рукбану» Министерство обороны России призывает командование американских войск в зоне Эт-Танф принять участие 2 апреля в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан».

Общество Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.

Экономика ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.

Политика Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.

Общество Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей Нижегородский областной суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Происшествия Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.

ЖКХ В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии "Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.

Происшествия Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.

Футбол Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.

Происшествия Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Шоу-бизнес Панин назвал россиян «злобными уродцами» Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.

Политика На Украине нашли виновных в поездке Бойко и Медведчука в Москву Украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта посетили Москву, где с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером обсудили пути восстановления торгово-экономических связей Украины с Россией.

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.

Экономика Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.

Общество На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz Оборудованный всем необходимым центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» занял помещение бывшего модельного цеха ЗИЛа (ул. Автозаводская, д. 23, к. 5). Когда-то здесь проектировались новые и дорабатывались уже существующие модели, а теперь будут продаваться новые легковые и малотоннажные автомобили Mercedes-Benz.

Шоу-бизнес Богомолов: Собчак — адский демон Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.

Транспорт Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.

Политика В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.