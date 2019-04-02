Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 годаКлопс вчера в 12:31
В соответствии с документом, в основу которого лёг базовый сценарий социально-экономического развития страны, курс доллара по отношению к рублю в 2021 году составит 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей, в 2030 году — 72,6 рубля, а в 2036 году — 75,2 рубля.
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Минфин составил экономический прогноз на 17 лет: бессмысленный и бесполезный
Московский Комсомолец09:57
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Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В Минобороны России призвали США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»
Министерство обороны России призывает командование американских войск в зоне Эт-Танф принять участие 2 апреля в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено 30 марта в 15:36
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Экономика
ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах
Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Политика
Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Общество
Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей
Нижегородский областной суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Политика
Собчак прекратила финансирование Партии перемен
Обновлено в 07:55
Футбол
Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России
Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено в 04:59
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках
Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян «злобными уродцами»
Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.
Обновлено в 06:48
Политика
На Украине нашли виновных в поездке Бойко и Медведчука в Москву
Украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта посетили Москву, где с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером обсудили пути восстановления торгово-экономических связей Украины с Россией.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Экономика
Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле
Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Общество
На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz
Оборудованный всем необходимым центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» занял помещение бывшего модельного цеха ЗИЛа (ул. Автозаводская, д. 23, к. 5). Когда-то здесь проектировались новые и дорабатывались уже существующие модели, а теперь будут продаваться новые легковые и малотоннажные автомобили Mercedes-Benz.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Политика
Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией
Обновлено в 08:53
Космос
Ученые назвали звезды плохими отражателями света во Вселенной
Звезды выступают плохим отражателем света на просторах Вселенной.
Обновлено в 03:15
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро
Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Политика
В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией
Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Политика
Граждане РФ высказались об объединении России и Белоруссии
Объединять Российскую Федерацию и Белоруссию не нужно, государствам следует просто поддерживать добрососедские отношения.
Обновлено в 04:04