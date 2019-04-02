Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля до 2036 годаКлопс вчера в 12:31

В соответствии с документом, в основу которого лёг базовый сценарий социально-экономического развития страны, курс доллара по отношению к рублю в 2021 году составит 64 рубля, в 2024 году — 68 рублей, в 2030 году — 72,6 рубля, а в 2036 году — 75,2 рубля.
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Минфин составил экономический прогноз на 17 лет: бессмысленный и бесполезный

Московский Комсомолец09:57

Минфин прогнозирует рост курса доллара до 74,1 рубля в 2036 году

ТАССвчера в 10:29

Минфин дал прогноз по курсу рубля до 2036 года

Rambler News Serviceвчера в 10:57

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

РИА Новостивчера в 10:55

Минфин дал прогноз на курс доллара к 2036 году

Росбалтвчера в 10:36

Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года

RT на русскомвчера в 15:53

Минфин изменил долгосрочный прогноз по курсу рубля

РБКвчера в 10:18
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 07:46
Музыка

Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

В Минобороны России призвали США к участию в совещании по «Эр-Рукбану»

Министерство обороны России призывает командование американских войск в зоне Эт-Танф принять участие 2 апреля в координационном совещании по вопросу ликвидации лагеря сирийских беженцев «Эр-Рукбан».
Обновлено 30 марта в 15:36
Общество

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Экономика

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах

Обнуление комиссий при снятии наличных в банкоматах даст работодателям возможность более спокойно выбирать банки для обслуживания, подчеркнул представитель ФАС.
Обновлено в 06:31
Политика

Лавров не сомневается, что Запад признает итоги выборов на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Нижегородский областной суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Глава управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 07:18
ЖКХ

В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии

"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области

В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Политика

Собчак прекратила финансирование Партии перемен

Обновлено в 07:55
Футбол

Мешков рассудит «Локомотив» и «Ростов» в Кубке России

Российский футбольный союз назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах Олимп-Кубка России «Урал» — «Арсенал» и «Локомотив» — «Ростов».
Обновлено в 04:59
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в метро Петербурга рассказали о пытках

Как пишет «Медиазона», один из обвиняемых Мухамадюсуп Эрматов рассказал члену петербургского ОНК Яне Теплицкой, что до официального ареста он находился в «секретной тюрьме ФСБ», где с 6 апреля по 11 мая 2017 года его держали прикованным к батарее с мешком на голове и пытали током, чтобы он признался, что знаком с исполнителем теракта Акбаржоном Джалиловым и что он якобы передал ему бомбу.
Обновлено в 10:34
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Ушел в отставку начальник УМВД по Курской области Григорий Кулик

Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян «злобными уродцами»

Актер Алексей Панин раскритиковал россиян, назвав их самыми злыми людьми в мире.
Обновлено в 06:48
Политика

На Украине нашли виновных в поездке Бойко и Медведчука в Москву

Украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук 22 марта посетили Москву, где с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером обсудили пути восстановления торгово-экономических связей Украины с Россией.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о недопустимости оскорбления государственных символов, сообщает TJournal.
Обновлено в 07:35
Экономика

Ослабление рубля может привести к резкому росту цен в апреле

Эксперты прогнозируют резкое повышение цен на продовольственные товары в том случае, если стабильность рубля снова будет нарушена.
Обновлено в 09:25
Общество

На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz

Оборудованный всем необходимым центр «Мерседес-Бенц Авилон Легенда» занял помещение бывшего модельного цеха ЗИЛа (ул. Автозаводская, д. 23, к. 5). Когда-то здесь проектировались новые и дорабатывались уже существующие модели, а теперь будут продаваться новые легковые и малотоннажные автомобили Mercedes-Benz.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

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Богомолов: Собчак — адский демон

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
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Захарова оценила решение Украины укрепить границу с Россией

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НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
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Ученые назвали звезды плохими отражателями света во Вселенной

Звезды выступают плохим отражателем света на просторах Вселенной.
Обновлено в 03:15
Транспорт

Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метро

Президиум правительства Москвы во вторник утвердил названия четырех строящихся станций метро.
Обновлено в 06:55
Политика

В НАСА заверили в намерении сохранить партнерство с Россией

Глава НАСА Джеймс Бранденстайн заявил, что программа доставки астронавтов на американских кораблях на МКС не нацелена на то, чтобы заменить сотрудничество с Россией.
Обновлено в 12:14
Политика

Граждане РФ высказались об объединении России и Белоруссии

Объединять Российскую Федерацию и Белоруссию не нужно, государствам следует просто поддерживать добрососедские отношения.
Обновлено в 04:04
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