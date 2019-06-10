Доллар дорожает к мировым валютам после падения в конце неделиПРАЙМ 01:47

Курс доллара растет в понедельник утром по отношению к большинству мировых валютах, корректируясь после падения в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

Доллар дорожает к мировым валютам после падения в конце недели

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