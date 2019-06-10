Финансы
Доллар дорожает к мировым валютам после падения в конце неделиПРАЙМ 01:47
Курс доллара растет в понедельник утром по отношению к большинству мировых валютах, корректируясь после падения в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:51, Ашберн
Кино
В США вручат престижную театральную премию «Тони»
В США стартует церемония вручения главной театральной премии «Тони». Ведущим церемонии стал британский комик Джеймс Корден.
Обновлено вчера в 10:38
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в прямом эфире
Обновлено вчера в 23:39
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Глава Роскомнадзора назвал печальной ситуацию с Facebook в России
В интервью РБК Александр Жаров рассказал, что представители Facebook уровня вице-президентов приезжают в Россию, ведут переговоры, «но не принимают никаких решений, уезжают обратно, и дальше наступает тишина».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $63,60 за баррель
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе стали дороже на 0,49%, достигнув $63,60 за баррель.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом, сообщили СМИ
По меньшей мере 11 человек погибли, не менее 25 получили ранения в результате крупной аварии, которая произошла в понедельник утром в восточном индийском штате Джаркханд, передает агентство ANI.
Обновлено в 02:22
Хоккей
Бержерон: Раск помог обыграть «Сент-Луис», он в полном порядке
Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал победу команды со счётом 5:1 в шестом матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 02:04
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Число бедных россиян сократилось на сотни тысяч
RU со ссылкой на "Известия" Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила в интервью изданию о том, что за прошедший год в России сократилось число бедных.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Происшествия
На Ярославском направлении МЖД задерживаются пригородные поезда
Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги задерживаются по техническим причинам, сообщили 10 июня в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Обновлено в 02:21
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено 08 июня в 16:07
Армия и оружие
Названа причина крушения F-35A ВВС Японии
Обновлено в 01:09
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 19:48
Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Игры
Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox нового поколения
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Ранее представитель продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Алибасов продолжает находиться в состоянии медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 21:44
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Телеканал «Россия-24» удалил свой сюжет о журналисте Иване Голунове
В видео утверждалось, что корреспондент "Медузы" был задержан в состоянии опьянения и при этом демонстрировалась справка, в которой говорилось об обратном.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Ульяновске утонули двое египтян
Обновлено в 02:00