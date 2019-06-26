Доллар дорожает к мировым валютам на заявлениях главы ФРСПРАЙМ 01:29

Курс доллара растет в среду утром по отношению к основным мировым валютам на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, воспринятых как сигнал к тому, что не стоит ждать сильного понижения базовой ставки в июле, свидетельствуют данные торгов.

Доллар дорожает к мировым валютам на заявлениях главы ФРС

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