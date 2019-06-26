Финансы
Доллар дорожает к мировым валютам на заявлениях главы ФРСПРАЙМ 01:29
Курс доллара растет в среду утром по отношению к основным мировым валютам на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, воспринятых как сигнал к тому, что не стоит ждать сильного понижения базовой ставки в июле, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар падает на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, швейцарский франк растет
Financial Oneвчера в 02:47
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Назван главный обвиняемый в убийстве жены хоккеиста Соколова
Стали известны выводы экспертизы по делу об убийстве жены известного российского хоккейного вратаря Максима Соколова.
Обновлено в 05:56
Технологии
Выпускникам на ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
Выпускникам 9-х и 11-х классов в будущем разрешат пользоваться на выпускных экзаменах интернетом.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Число пострадавших в деле московского отравителя увеличилось до 11
"Общее количество уголовных дел, расследуемых в отношении подозреваемого достигло семи", - отметила Волк, чьи слова приводит официальный сайт МВД.
Обновлено в 05:07
Политика
Песков прокомментировал отношение Москвы к американской «Сделке века»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам об отношении Кремля к американской программе по стабилизации ситуации в Палестине.
Обновлено в 05:20
Экономика
Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов
Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями
Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Происшествия
Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг
Обновлено в 02:21
Авто
Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован
Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Как уточнил "Российской газете" заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко, выше нормы температура ожидается на большей части Северо-Западного округа и на севере Приволжского округа.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Адвокат Александра Кокорина рассказала о состоянии его здоровья
Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова в своих Instagram Stories рассказала о состоянии здоровья нападающего "Зенита".
Обновлено вчера в 13:45
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Общество
Прокуратура и УФАС начали проверку продажи земли под баней «Бодрость»
Представитель прокуратуры Екатеринбурга во время сегодняшнего заседания комиссии сообщил, что в ведомстве уже начали проверку и подключили к ней УФАС и следователей.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Подмосковье отравились девять пациентов больницы
Обновлено в 04:09
Общество
Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google
Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».
Обновлено в 05:46
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25
Общество
Два российских ресторана вошли в топ-20 лучших в мире
Московский ресторан White Rabbit занял тринадцатое место в рейтинге, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Культура
В российских школах с 1 сентября появятся культурные нормативы
1 сентября 2019 года будет запущена новая межведомственная программа Минкультуры и Минпросвещения "Культурные нормативы школьников", которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15