Финансы
Доллар дорожает к евро и иене в ожидании саммита G20Финмаркет 02:53
Курс доллара в паре с евро к 9:32 мск составил $1,1354 против $1,1369 на закрытие прошлой сессии. В паре с японской нацвалютой доллар подорожал на то же время до 108,13 иены против 107,79 иены на закрытие торгов в среду. За евро к 9:32 мск давали 122,76 иены по сравнению со 122,54 иены в среду.
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