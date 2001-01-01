Доллар дорожает к большинству валют, дешевеет к евроФинмаркет 01:43

Евро к 9:37 мск снизился на 0,1% - до $1,1297 по сравнению с $1,1308 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке. Курс доллара к иене уменьшился на 0,07%, до 111,81 иены против 11,89 иены во вторник. Курс единой европейской валюты снизился на 0,17% - до 126,31 иены по сравнению с 126.53 иены на закрытие.

Доллар дорожает к большинству валют, дешевеет к евро

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