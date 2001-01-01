Доходность двухлетних казначейский облигаций США, индикатор настроений рынка относительно процентных ставок, упала на 4,9 базисного пункта до 1,856%. Панъевропейский индекс STOXX 600 после комментариев Пауэлла перешел на положительную территорию.

Экономика ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.

Происшествия Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе По версии следствия, директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Лариса Вицюк, опасаясь негативных последствий, по требованию начальника белореченского отделения ФСБ Константина Николинко вынуждена была фиктивно трудоустроить его преподавателем, за что офицеру с 2011 по 2018 годы была начислена зарплата на сумму 733 тысяч рублей.

Гаджеты Как избежать взрыва аккумулятора смартфона, рассказали в Роскачестве Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука.

Общество Россиянин решил продать открытки с Гитлером и поплатился Жителя Иркутска оштрафовали за попытку продать на Avito открытки с изображениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Космос Появилось видео неудачного пуска ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Футбол ФК «Краснодар» наградят бронзовыми медалями РПЛ Вручение произойдет во время традиционной предсезонной встречи с болельщиками.

Здоровье Названа безвредная для здоровья доза шоколада Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять половину плитки темного шоколада, рассказали эксперты.

Политика Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием» Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

Энергетика В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).

Происшествия В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.

Армия и оружие Новейший британский авианосец дал течь Самый новый корабль ВМФ Великобритании авианосец «Королева Елизавета» дал течь во время испытаний в море и вынужден был вернуться в порт.

Происшествия Бывшего генерала МВД Варчука вернули в СИЗО Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука перевели в СИЗО.

Авто Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Общество Прокуратура нашла у амурского депутата Труша больше трех копеек Областная прокуратура провела проверку сведений о доходах за 2018 год депутата Законодательного собрания Приамурья Сергея Труша.

Технологии Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Технологии В России началась разработка оборудования для сетей 5G Российские специалисты начали разработку отечественного оборудования для пятого поколения мобильной связи 5G, сообщил гендиректор концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации Ростех) Алексей Бочаров.

Политика Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".

Авто Автодилеры назвали желаемую комиссию при покупке машин с помощью карты Российская ассоциация автодилеров предлагает установить максимальную сумму комиссии, которая оплачивается при покупке машины с помощью банковской карты, на уровне 1–1,5 тыс. рублей.

Транспорт В центре Москвы перекроют движение 13 и 14 июля В столице 13 и 14 июля на ряде улиц в центре города будет перекрыто или ограничено движение.

Футбол Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.

Транспорт На Филевской ветке московского метро произошел сбой В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов на Филевской (голубой) ветке.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.