Политика
Доллар, доходность госбондов США снизились после комментариев ПауэллаFinancial One вчера в 09:19
Доходность двухлетних казначейский облигаций США, индикатор настроений рынка относительно процентных ставок, упала на 4,9 базисного пункта до 1,856%. Панъевропейский индекс STOXX 600 после комментариев Пауэлла перешел на положительную территорию.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:28, Вашингтон
Транспорт
Движение поездов на Бутовской линии метро восстановлено
Информация о повторном сбое на Бутовской линии не соответствует действительности, движение полностью восстановлено и введено в график, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 10:09
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Производство аналога живой кожи открыли в столице Бурятии
Обновлено вчера в 22:36
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Пожар в барнаульской многоэтажке удалось ликвидировать
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений ликвидировали пожар в пятиэтажном доме в Барнауле.
Обновлено вчера в 13:09
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике
Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено вчера в 10:10
Технологии
Роскомнадзор потребует от Ozon объяснений из-за утечки данных
Роскомнадзор заявил, что потребует от онлайн-магазина Ozon разъяснений из-за утечки адресов электронной почты и паролей своих пользователей.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты
Появились изображения Samsung Galaxy Note10
Появились рекламные изображения новых смартфонов Galaxy Note10 и Note10. Официальные фотографии устройства утекли в Сеть.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Обновлено вчера в 14:57
Музыка
Таксист Uber из ЮАР стал оперным певцом благодаря соцсетям
Таксист Uber из города Дурбан Южно-Африканской Республики стал оперным певцом после того, как ролик, в котором были показаны его вокальные возможности, стал вирусным.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал "зеленый коридор" для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Bloomberg: Путин вступился за страдающих от ветряков червей
Президент России Владимир Путин, "лидер крупнейшего мирового экспортера нефти и газа", хочет, чтобы мир задумался о влиянии возобновляемой энергии на дикую природу, особенно на червей, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:33
Здоровье
Родился первый в США ребенок из матки умершего донора
Обновлено вчера в 05:40
Здоровье
Двухлетняя девочка без радужных оболочек не снимает темные очки
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
Медведчук добавил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд
Обновлено вчера в 10:53
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие
Четыре российских военных спутника успешно выведены на орбиты
Четыре спутника Минобороны России, запущенные с космодрома Плесецк 10 июля, штатно выведены на расчетные орбиты.
Обновлено вчера в 18:20