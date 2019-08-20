Финансы
Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ вчера в 11:58
Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
Политика
Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО
Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына
Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Политика
Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия
В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
Обновлено в 07:58
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол
Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»
Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено в 16:42
Футбол
ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом
Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку
"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Политика
Макрон рассказал о переговорах с Путиным
Обновлено вчера в 02:16
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Наука
Мягкие роботы получили электрофлюидные логические схемы
Инженеры уже добились промежуточных успехов в мягкой робототехнике: в 2016 году был создан полностью мягкий робот с микрофлюидной логической схемой, однако такой способ управления имеет свои ограничения.
Обновлено в 14:47
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Футбол
Круговой о перспективах в «Зените»: «Здоровая конкуренция еще никому не мешала»
Защитник Данил Круговой, о переходе в «Зенит» которого было объявлено сегодня, заявил, что не боится конкуренции с защитниками Юрием Жирковым и Дугласом Сантосом в новой команде.
Обновлено в 16:34
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика
Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной
Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом.
Обновлено в 14:37
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC
Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Энергетика
Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель
К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено в 16:36
Общество
Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России
Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:53
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45