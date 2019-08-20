Финансы

Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ вчера в 11:58

Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
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В ФРС намекнули на возможность возобновления QE в дальнейшем

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Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США

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Доллар незначительно растет к евро, иена дешевеет

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:26, Ашберн
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Трамп назвал недостаточными расходы Дании на НАТО

Дания не в полной мере финансирует НАТО, хотя это «богатая страна», заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 16:37
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«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено в 17:04
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Актриса Яна Гладких отказалась делать аборт, узнав о заболевании сына

Актриса Яна Гладких рассказала, что врачи советовали ей сделать аборт.
Обновлено в 14:32
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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
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У Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 13:56
Политика

Путин: Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено

Обновлено в 11:27
Политика

Один из членов правительства Украины сохранит свой пост — Арахамия

В новое правительство Украины войдёт минимум один министр из состава старого правительства, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 21 августа издание Strana.ua.
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Политика

Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол

Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»

Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено в 16:42
Футбол

ФК «Зенит» оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом

Конфликт на матче "Зенит" - "Краснодар" 3 августа начался из-за того, что болельщикам не хватало места для курения, и они двигали ограждения.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку

"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Наука

Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%

В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено в 04:59
Политика

Макрон рассказал о переговорах с Путиным

Обновлено вчера в 02:16
Общество

«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете

Обновлено в 05:33
Наука

Мягкие роботы получили электрофлюидные логические схемы

Инженеры уже добились промежуточных успехов в мягкой робототехнике: в 2016 году был создан полностью мягкий робот с микрофлюидной логической схемой, однако такой способ управления имеет свои ограничения.
Обновлено в 14:47
Политика

Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка

Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Футбол

Круговой о перспективах в «Зените»: «Здоровая конкуренция еще никому не мешала»

Защитник Данил Круговой, о переходе в «Зенит» которого было объявлено сегодня, заявил, что не боится конкуренции с защитниками Юрием Жирковым и Дугласом Сантосом в новой команде.
Обновлено в 16:34
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Политика

Россия приготовилась к возможному обмену заключенными с Украиной

Заключенных доставили в московский изолятор на фоне переговоров о возможном обмене пленными с Киевом.
Обновлено в 14:37
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC

Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Энергетика

Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель

К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено в 16:36
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Общество

Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России

Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:53
Политика

США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона

Обновлено в 05:15
Космос

Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики

Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
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Мать рассказала о состоянии девочки, пострадавшей на курорте в Турции

Обновлено в 05:17
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Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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