Финансы

Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ вчера в 11:58

Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
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Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США

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