Финансы
Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ вчера в 11:58
Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%
В 2019 году продажи Rolls-Royce в России выросли на 92%, сообщает агентство «Автостат».
Обновлено в 12:24
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Парашютист разбился во время прыжка в Подмосковье
Обновлено в 10:26
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика
Трамп и Макрон предлагают воссоздать G8 с участием России
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон
Обновлено в 06:14
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии
Обновлено в 08:12
Политика
В Молдавии заявили о неготовности к визиту Шойгу
Предстоящий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, поскольку правительство Молдавии не предупредили о встрече заранее, сообщила премьер-министр страны Майя Санду.
Обновлено в 08:22
Политика
Трамп назвал «неподходящей» реакцию Дании на идею покупки Гренландии
Президент США Дональд Трамп завил, что покупка Гренландии была просто идея, и в отношении США должно быть проявлено уважение.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Игры
Denuvo создала новую защиту для игр на мобильных платформах
Компания Denuvo, занимающаяся созданием и развитием одноимённой DRM-защиты, представила новую программу для мобильных видеоигр.
Обновлено в 05:36
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет выяснил, что показания сестер Хачатурян о насилии со стороны отца были правдивы.
Обновлено в 05:37
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Кино
Коллеги связали смерть актера Виктора Авилова с воплощением образа Воланда
Актер Виктор Авилов прославился многочисленными ролями в кино, одной из самых знаменитых работ с его участием стал Воланд в «Мастере и Маргарите».
Обновлено в 12:43
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Назван самый высокооплачиваемый актер года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
На Западе оценили новый российский беспилотник
Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет.
Обновлено в 09:53
Авто
Первый Ferrari Элтона Джона выставлен на аукцион
21 сентября в британском Поло-клубе Далласа состоится аукцион, одним из лотов которого будет Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, с 1973 по 1975 год принадлежавший легендарному музыканту Элтону Джону.
Обновлено в 10:31