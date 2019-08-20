Финансы

Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ вчера в 11:58

Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
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В ФРС намекнули на возможность возобновления QE в дальнейшем

Вести.Финанс15:28

Доллар незначительно растет к евро, иена дешевеет

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Курс доллара стабилен в ожидании сигналов от ФРС США

ПРАЙМ11:52

Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США

REGNUM10:20
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Общество

В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»

В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Пентагон предложил включить все новое оружие России в СНВ-3

Обновлено в 23:17
Армия и оружие

Пентагон ответил на обвинения России в нарушении ДРСМД

Как заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер, США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования с того момента, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по ДРСМД, то есть с февраля 2019 года.
Обновлено в 03:20
Общество

Правительство изучит возможность поставок ряда иностранных лекарств

Правительство РФ поручило направить зарубежным производителям запрос о возможности поставки в РФ ряда психотропных препаратов и клобазама для нуждающихся в них, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Обновлено в 09:50
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Футбол

Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча

Дисциплинарная комиссия ПФЛ дисквалифицировала защитника «Монако» Рубена Агилара на три матча, один из которых условно.
Обновлено в 17:22
Политика

Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин

- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Здоровье

Волгоградцам рассказали, чем полезен овсяной квас

Известно, что овес обладает полезными свойствами, его широко применяют в медицине.
Обновлено в 22:37
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 19:21
Финансы

В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн

Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено в 20:52
Происшествия

В Челябинской области депутат застрелил супругу

Обновлено в 06:03
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено в 15:14
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено в 05:41
Политика

Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными

Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская показала первую фотосессию сына Овечкина

Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала первую фотосессию сына Сергея.
Обновлено в 09:46
Музыка

Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала

Лидеры группы Die Antwoord Ниндзя и Йоланди оказались в центре гомофобного скандала, который уже стал причиной отмены выступлений коллектива на фестивалях Louder Than Life в Луисвилле и Life Is Beautiful в Лас-Вегасе.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Космос

Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14»

Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».
Обновлено в 22:59
Шоу-бизнес

Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт

По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Экономика

Страховая премия СК «РЕСО-Гарантия» за первое полугодие составила 46,2 млрд рублей

Страховая премия за первое полугодие СК "РЕСО-Гарантия" составила 46,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 14:53
Технологии

Шесть из десяти компаний применят ИИ в бизнесе

Инструменты ИИ позволят повысить эффективность бизнеса и снизить затраты, считает треть опрошенных.
Обновлено в 17:24
Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено в 17:04
Футбол

Кутепов может перейти в российский или турецкий клуб

Защитником «Спартака» Ильей Кутеповым интересуются два клуба. Один из них представляет Россию, другой – Турцию.
Обновлено в 16:35
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет

В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено в 17:50
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WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Обновлено в 08:11
Происшествия

Сахалинская таможня нашла на борту газовоза из Кореи «арсенал ниндзя»

Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту иностранного газовоза, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:16
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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