Финансы

Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ вчера в 11:58

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Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
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Доллар незначительно растет к евро, иена дешевеет

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Доллар слабо дорожает в ожидании новостей от ФРС США

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