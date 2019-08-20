Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.

Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС США

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