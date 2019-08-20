Финансы
Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ 20 августа в 11:58
Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено вчера в 21:29
Путешествия
Названы курорты с самыми частыми случаями отравления туристов
С начала 2017 года в Хургаде было зарегистрировано 380 случаев пищевого отравления у отдыхающих.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Макрон по-русски написал о европейской России
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о роли России в Европе на русском языке.
Обновлено 20 августа в 07:07
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В североуральской шахте под завалами погиб рабочий
Заблокированный в результате обрушения породы рабочий обнаружен без признаков жизни.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 05:37
Происшествия
Генпрокуратура требует взыскать 6 миллиардов с семьи полковника ФСБ
Обновлено вчера в 10:30
Финансы
Ипотечный долг россиян перевалил за семь триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда и составил семь триллионов рублей. Таких объемов в истории России еще не фиксировали.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Эрдоган хочет обсудить с Путиным нападение на конвой в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Две российские станции мониторинга радиации возобновили свою работу
Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая собирает данные об уровне радиации по всему миру, ранее сообщала о том, что из 7 действующих российских станций мониторинга 4 перестали высылать данные после того, как 8 августа во время испытаний произошел взрыв.
Обновлено 20 августа в 10:01
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Политика
В Британии снимут сериал о захотевшем «сделать Россию великой» Путине
Съемки пройдут в России, США, Великобритании, а также ряде европейских стран, фильм покажет, как Путин «привнес свои знания в области шпионского ремесла» в должность главы ядерной державы, сообщает телеканал.
Обновлено вчера в 22:06