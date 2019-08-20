Финансы
Доллар дешевеет в ожидании новостей от ФРС СШАПРАЙМ вчера в 11:58
Курс доллара к основным мировым валютам понижается во вторник вечером, инвесторы продолжают ожидать протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и выступления её главы, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Политика
Россия и Украина подошли к решающей стадии обмена пленными
Как обмен повлияет на российско-украинские отношения Возвращение на Украину задержанных моряков и приговоренных к тюремным срокам граждан этой страны было приоритетом предыдущего президента страны Петра Порошенко и нынешнего — Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:41
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Политика
На сайте Кремля опубликовали отредактированную речь Эммануэля Макрона во время его встречи с Владимиром Путиным
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что это недоразумение, произошедшее из-за ошибки переводчика.
Обновлено в 15:30
Общество
За месяц восемь детей-пациентов «Дома с маяком» умерли от нехватки незарегистрированных препаратов
За месяц восемь тяжелобольных детей умерли в России из-за отсутствия необходимых им незарегистрированных иностранных лекарств, заявила директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.
Обновлено в 13:41
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Здоровье
Нечистоты из Липок отравляют реки Тульской области
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Обновлено в 09:57
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Зеленский продолжил перетасовывать украинский генералитет
Соответственно, на место Забродского в командовании ДШВ Вооруженных сил Украины Верховным Главнокомандующим (коим является президент Владимир Зеленский) назначен другой украинский генерал.
Обновлено в 14:40
Здоровье
На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней
Обновлено в 11:51
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 1:0 (Перерыв)
Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию встречи между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в Лиге чемпионов.
Обновлено в 07:14
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов.
Обновлено в 13:56
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Врачей архангельской больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском
Врачей Архангельской областной больницы обманули по поводу безопасности работы с пострадавшими при взрыве под Северодвинском.
Обновлено в 15:00
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:37
Авто
Спортивную версию кроссовера Audi Q8 сфотографировали без камуфляжа
Зарубежные СМИ опубликовали шпионские снимки спортивной RS-модификации кроссовера Q8, который сфотографировали практически без камуфляжа.
Обновлено вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Ольга Шукшина связалась с лечащим врачом мамы, который срочно велел госпитализировать свою пациентку: — Утром позвонила лечащему врачу мамы Владимиру Александровичу, он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Крокодил Фиделя Кастро напал на шведского пенсионера
Обновлено в 10:47
Политика
В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу
17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
Обновлено в 10:25
Хоккей
Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты»
«Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».
Обновлено в 13:15
Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G8
Макрон отметил, что говорить о возвращении России в G8 без каких-либо условий, значит признать слабость «Большой семёрки».
Обновлено в 14:46
Происшествия
СБУ снова инсценировала заказное убийство
СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
Обновлено в 06:15
Космос
Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии
Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50