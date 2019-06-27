Финансы
Доллар дешевеет к основным валютам, иена дорожаетФинмаркет 25 июня в 02:52
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,04%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,08%.
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Доллар падает на фоне ожиданий смягчения политики ФРС, швейцарский франк растет
Financial One25 июня в 02:47
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
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В российском СИЗО женился украинский моряк Беспальченко, который был задержан российскими пограничниками после украинской провокации в Керченском проливе.
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Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
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Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла).
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Должность гендиректора Шигабутдинов занимал с 1995 года – момента основания компании, вошел в сотню богатейших россиян по версии Forbes, пишут «Ведомости».
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
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Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
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Происшествия
На Украине неизвестные избили экс-мэра Конотопа
Неизвестные избили бывшего мэра Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, он находится в реанимации, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
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