Финансы

Доллар дешевеет к основным валютам, иена дорожаетФинмаркет 25 июня в 02:52

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Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,04%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,08%.
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