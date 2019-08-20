Курс доллара незначительно снижается по отношению к большинству основных мировых валют в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРС

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