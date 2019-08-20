Финансы
Доллар дешевеет к мировым валютам в ожидании выступления главы ФРСПРАЙМ 20 августа в 01:44
Курс доллара незначительно снижается по отношению к большинству основных мировых валют в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла позднее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области нашли потерявшуюся 18 августа пятилетнюю девочку - ее обнаружили в лесу вечером в среду, она сильно истощена и уже доставлена в больницу.
Обновлено вчера в 17:05
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Наука
Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева
Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
Обновлено вчера в 06:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Кино
Сергей Соловьев планирует открыть свой театр в Москве
Народный артист РФ, режиссер Сергей Соловьев, которому 25 августа исполнится 75 лет, планирует открыть в Москве свой театр.
Обновлено в 02:10
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Ранее ИРИ предложил Минпросвещения ввести в качестве эксперимента в школах уроки по киберспорту.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 09:23
Авто
Обновленный Bentley Bentayga впервые замечен на тестах
Bentley обновит свою самую продаваемую модель — внедорожник Bentayga — в следующем году, поэтому сейчас проходят испытания предсерийной версии автомобиля.
Обновлено вчера в 13:45
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Футбол
«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 01:04
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Экипаж Ан-24 представлен к госнаградам после жесткой посадки в Бурятии
Командир судна и бортмеханик погибли в результате катастрофы, произошедшей в конце июня Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершивший аварийную посадку 27 июня в Нижнеангарске в Бурятии, был представлен к государственным наградам за проявленное мужество и профессионализм.
Обновлено в 02:17
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчерча
По информации журналистов, речь идёт о нескольких случаях продажи украинским веб-сайтом неонацистского толка распечатанного на 87 страницах полного текста "манифеста" стрелка в твёрдом переплёте.
Обновлено в 02:30
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:54
Киберспорт
Команда из Перу вошла в топ-8 The International 2019
Единственный представитель Южной Америки команда Infamous в матче за место в восьмёрке сильнейших чемпионата мира по Dota 2 The International выиграла у североамериканской Newbee со счётом 2:1. Это лучшее достижение не только перуанской, но и всей южноамериканской доты.
Обновлено в 01:28
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет
Обновлено вчера в 17:50