Курс доллара начал падать к иене после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений, а также в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 08:20 мск курс доллара к иене достигал отметки 108,61 иены за доллар.

Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРС

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