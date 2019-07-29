Финансы

Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРСNews.ru 02:59

Курс доллара начал падать к иене после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений, а также в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 08:20 мск курс доллара к иене достигал отметки 108,61 иены за доллар.
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TD Securities покупает доллар в преддверии решения ФРС

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