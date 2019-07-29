Финансы
Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРСNews.ru 02:59
Курс доллара начал падать к иене после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений, а также в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 08:20 мск курс доллара к иене достигал отметки 108,61 иены за доллар.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
Игры
Sony отгрузила 100 миллионов консолей PlayStation 4
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Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
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Происшествия
В Рязани горит комбайновый завод
На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56
Футбол
Роналду: «Я восхищаюсь Буффоном»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился мнением о 41-летнем голкипере Джанлуиджи Буффоне, который в июле вернулся в ряды "бьянконери".
Обновлено в 04:54
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С 1 августа Renault поднимет цены на свои модели в РФ
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Земфира подробно рассказала о нападении безумного фаната
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
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«Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб
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Обновлено в 05:28
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
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Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
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Обновлено вчера в 06:29
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Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино
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До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
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Общество
В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за паводков
Режим ЧС из-за угрозы паводков ввели во всех районах Хабаровского края, кроме Аяно-Майского и Охотского.
Обновлено в 02:41