Финансы

Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРСNews.ru 02:59

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Курс доллара начал падать к иене после того, как Банк Японии оставил свою монетарную политику без изменений, а также в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 08:20 мск курс доллара к иене достигал отметки 108,61 иены за доллар.
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Доллар дешевеет к иене в ожидании заседания ФРС

News.ru02:59

Доллар дешевеет к иене после решения Банка Японии по ставке и в ожидании заседания ФРС

ПРАЙМ02:01

TD Securities покупает доллар в преддверии решения ФРС

Profinance.ruвчера в 10:08
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