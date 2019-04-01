Финансы
Доллар дешевеет к евро и фунту, дорожает к иенеФинмаркет 03:15
Курс доллара США снижается к евро и фунту стерлингов, повышается к иене. По итогам марта подъем американской нацвалюты составил 1,1% и стал лучшим с октября прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой
Ажиотаж вокруг шоу можно понять — Алла Пугачева выступит впервые за десять лет.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции
Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Теннис
Федерер возглавил чемпионскую гонку АТР
Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире в Майами возглавил чемпионскую гонку АТР.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
Руководство «Анжи» не приняло отставку Адиева
Наставник махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, подавший заявление об уходе со своего поста после проигранного матча "Краснодару", продолжит работать в команде.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Китае торнадо снёс батут с детьми, есть жертвы
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
Обновлено в 01:06
Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
МГУ занял 90-е место в рейтинге лучших университетов мира
МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено в 03:34
Происшествия
Банк изуродовал «Доходный дом Александро-Невской Лавры»
Обновлено в 03:30
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов
Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем кандидат на должность главы государства Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Названы худшие производители тушенки
Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон.
Обновлено в 03:16
Финансы
ЦБ РФ выпустил монеты, посвященные музею-усадьбе «Архангельское»
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Бизнесмен записал видеообращение к врио губернатора Оренбуржья
Речь идет о создании системы контроля за реализацией национальных проектов на территории Оренбургской области.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян
Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Елизавета II перестанет водить машину на дорогах общего пользования
Сдавать права королеве не придется, ведь она единственный человек в Великобритании, которому разрешено ездить без прав.
Обновлено в 04:28