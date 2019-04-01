Доллар дешевеет к евро и фунту, дорожает к иенеФинмаркет 03:15

Курс доллара США снижается к евро и фунту стерлингов, повышается к иене. По итогам марта подъем американской нацвалюты составил 1,1% и стал лучшим с октября прошлого года.

Доллар дешевеет к евро и фунту, дорожает к иене

Происшествия Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.

Шоу-бизнес Егор Дружинин рассекретил детали шоу Аллы Пугачевой Ажиотаж вокруг шоу можно понять — Алла Пугачева выступит впервые за десять лет.

Общество Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири.

Теннис Федерер возглавил чемпионскую гонку АТР Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире в Майами возглавил чемпионскую гонку АТР.

Политика В России стартовал весенний призыв В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.

Политика Договор о дружбе России и Украины прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.

Экономика Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.

Футбол Руководство «Анжи» не приняло отставку Адиева Наставник махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, подавший заявление об уходе со своего поста после проигранного матча "Краснодару", продолжит работать в команде.

Политика Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.

Общество Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Общество МГУ занял 90-е место в рейтинге лучших университетов мира МГУ имени М. В. Ломоносова попал в топ-100 лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS).

Общество ГИБДД ужесточит контроль за автошколами Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.

Энергетика Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.

Политика Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Экономика Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.

Политика Раскрыты планы Порошенко на второй тур выборов Действующий президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв для добора голосов во втором туре выборов, чем кандидат на должность главы государства Владимир Зеленский.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Политика Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Общество Названы худшие производители тушенки Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон.

Финансы ЦБ РФ выпустил монеты, посвященные музею-усадьбе «Архангельское» Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Происшествия Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.

Общество Бизнесмен записал видеообращение к врио губернатора Оренбуржья Речь идет о создании системы контроля за реализацией национальных проектов на территории Оренбургской области.

Общество Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.