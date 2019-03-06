Финансы
Доллар США превысил отметку в 66 рублейГазета.Ru вчера в 13:21
По данным на 18.30 мск, курс доллара расчетами "завтра" повышался на 25 коп. до 66 рублей, а курс евро рос на 29 коп до 74,62 руб.
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Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне развернувшейся вниз нефти
Интерфаксвчера в 02:22
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