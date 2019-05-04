Футбол
Долгожданная победа: «Мордовия» обыграла «Ротор»Info-RM 10:12
|62′
Артем Попов
Филипп Дворецков
|76′
Уже к исходу встречи судья добавил 4 минуты. В добавленное время счет не изменился. 1:0 - и болельщики празднуют долгожданную победу «Мордовии» на домашнем стадионе.
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