Экономика

На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессииРБК вчера в 07:51

Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Краткий перечень причин будущего обвала рубля

Profinance.ru04:37

В США зафиксировали новый признак грядущей рецессии

Комсомольская правдавчера в 17:39

Аналитики: В США зафиксирован новый признак грядущей рецессии

РЕН ТВвчера в 15:44

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Российская газетавчера в 15:15

В США зафиксирован новый признак грядущей рецессии

REGNUMвчера в 14:59

США столкнулись с новым риском кризиса

Lenta.ruвчера в 13:09

Инверсия состоялась. Почему в США начался обратный отсчет перед рецессией

РБКвчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия

В Жуковском работала система отпугивания птиц в момент взлета А-321

Обновлено в 05:09
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена

Два самолета совершили экстренные посадки в варшавском аэропорту Шопена. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено вчера в 08:21
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Музыка

Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия

Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Обновлено вчера в 15:34
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту

По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Экономика

Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров

В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Гаджеты

Sony привезла в Россию конкурента AirPods с шумоподавлением

Новинка построена на базе фирменной разработки — процессора Sony QN1e HD, который и отвечает за качественную систему шумоподавления.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол

Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Ида Галич объявила о беременности

Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:35
Политика

Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество

Суд разделил имущество Глушаковых пополам

Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Обновлено в 00:10
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Пассажиры севшего в кукурузное поле самолета обратились к пилотам

Пассажиры совершившего жесткую посадку Airbus A-321 на страницах в соцсетях выражают благодарность экипажу воздушного судна, который смог посадить самолет в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Куйвашев назвал героями посадивших загоревшийся самолет членов экипажа

Обновлено в 01:24
Футбол

«Рубин» и его тренера оштрафовали на 1,2 млн рублей

Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал казанский «Рубин» и тренера команды Романа Шаронова за исполнение последним обязанностей главного тренера команды.
Обновлено вчера в 11:19
Технологии

Специальный алгоритм найдет в соцсетях источник запрещенной информации

Российские ученые создали специальный алгоритм, способный отыскать в социальных сетях источник запрещенной информации.
Обновлено в 04:27
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Культура

Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство

Обновлено вчера в 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное