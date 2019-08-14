Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессииРБК вчера в 07:51
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
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Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Обновлено в 04:34
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Два самолета совершили аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена
Два самолета совершили экстренные посадки в варшавском аэропорту Шопена. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено вчера в 08:21
Музыка
Кристина Агилера перевыпустит свой первый альбом в честь его 20-летия
Кристина Агилера отметит 20-летие со дня выхода своего дебютного альбома его перезапуском в трех разных вариантах, сообщает Billboard.
Обновлено вчера в 15:34
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Меркель винит Россию в развале ДРСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия.
Обновлено вчера в 10:32
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Гаджеты
Sony привезла в Россию конкурента AirPods с шумоподавлением
Новинка построена на базе фирменной разработки — процессора Sony QN1e HD, который и отвечает за качественную систему шумоподавления.
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о беременности
Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:35
Политика
Приказ Минобрнауки не повлияет на международную деятельность РАН
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что приказ Министерства науки и высшего образования России, регламентирующий организацию контактов с иностранными учеными, не повлияет на развитие международного сотрудничества РАН.
Обновлено в 05:49
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Общество
Суд разделил имущество Глушаковых пополам
Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Обновлено в 00:10
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Пассажиры севшего в кукурузное поле самолета обратились к пилотам
Пассажиры совершившего жесткую посадку Airbus A-321 на страницах в соцсетях выражают благодарность экипажу воздушного судна, который смог посадить самолет в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Рубин» и его тренера оштрафовали на 1,2 млн рублей
Российский футбольный союз (РФС) оштрафовал казанский «Рубин» и тренера команды Романа Шаронова за исполнение последним обязанностей главного тренера команды.
Обновлено вчера в 11:19
Технологии
Специальный алгоритм найдет в соцсетях источник запрещенной информации
Российские ученые создали специальный алгоритм, способный отыскать в социальных сетях источник запрещенной информации.
Обновлено в 04:27
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Культура
Голливудский актер Эрик Робертс просит российское гражданство
Обновлено вчера в 18:59