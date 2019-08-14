Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствияProfinance.ru вчера в 09:15

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии. Сегодня, впервые с мирового финансового кризиса 2008 года, доходность 10-летних трежерис оказалась ниже доходности 2-леток (ProFinance.ru: так называемый дифференциал 10s2s).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джим Крамер: «Если вы решите выйти из рынка, совершите большую ошибку»

Financial One09:54

Чем страшна инверсия кривой доходностей US Treasury

Finam.Ru05:29

В такие моменты начинаются медвежьи рынки

Profinance.ru03:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 10:28, Ашберн
Футбол

«Порту» намерен подать в суд на «Матч ТВ»

Руководство португальского клуба намерено судиться с российским телеканалом «Матч ТВ» за незаконный показ заключительных десяти минут ответного поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар».
Обновлено в 10:00
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Появилось несколько видео аварийной посадки самолета в Жуковском

Обновлено в 03:44
Футбол

Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»

Алексей Михайличенко вновь стал главным тренером киевского "Динамо", сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Что спасло 226 пассажиров севшего в поле Airbus А321

Обновлено в 09:50
Музыка

Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Обновлено в 07:57
Кино

Нил Бломкамп покинул пост режиссера нового «Робокопа»

В своем Twitter режиссер Нил Бломкамп поделился печальной новостью — он больше не будет снимать нового «Робокопа».
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в парикмахерской

В Подмосковье мужчина открыл беспорядочную стрельбу в парикмахерской, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 10:06
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22
Авто

Hyundai Creta получил новый двигатель

Уже известно, что со сменой поколений Hyundai Creta несколько подрастет: в длину и ширину кроссовер увеличится на 10 мм, а колесная база вырастет на 20 мм – до 2610 мм.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда

В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Солсбери после отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полиции Великобритании.
Обновлено в 09:23
Общество

В Кремле нашли бомбу времен войны

На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Лобода и Maruv в смелых образах выступили на фестивале в Монако

Как оказалось, артистка приехала, чтобы выступить на фестивале Russian Music.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Политика

Секту «Домой в СССР» внесли в список экстремистов

В августе 2017 года Министерство юстиции России внесло секту «Свидетели Иеговы» в список запрещенных в стране организаций.
Обновлено в 09:29
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Максим Виторган объяснил, чем Нино Нинидзе лучше Ксении Собчак

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арест

Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.
Обновлено в 08:55
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 10:14
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Фронтмен группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин назначен креативным директором ретейлера "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть").
Обновлено в 08:47
Наука

Ученые из России выяснили, как создать «магнитный» компьютер

Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый "невозможный" материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а магнонов, своеобразных "волн" намагниченности.
Обновлено 13 августа в 07:15
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Авто

Chevrolet выпустит новый электрический Chevrolet Menlo для Китая

Внедорожник на базе электрокара Chevrolet Bolt в настоящее время разрабатывается в стенах компании, но это не мешает GM выпускать новые экологически чистые кроссоверы на других рынках, например, в Китае.
Обновлено в 08:47
Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Россияне в I полугодии чаще стали брать кредиты свыше 500 тыс руб

Доля выданных в январе-июне текущего года в РФ потребительских кредитов на сумму более 500 тысяч рублей выросла на 4,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 55,1% от общего портфеля таких кредитов, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Банда похитителей детей осуждена в Самарской области

Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
Обновлено в 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное