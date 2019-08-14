Финансы
Долговой рынок США подает сигналы бедствияProfinance.ru вчера в 09:15
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии. Сегодня, впервые с мирового финансового кризиса 2008 года, доходность 10-летних трежерис оказалась ниже доходности 2-леток (ProFinance.ru: так называемый дифференциал 10s2s).
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Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Заслуженный летчик СССР: Командир самолета под Жуковским совершил чудо
Заслуженный летчик СССР и эксперт Ространснадзора Олег Смирнов отметил, что пилоты сработали самым грамотным образом.
Обновлено в 03:06
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Общество
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).
Обновлено в 03:40
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Политика
Постпред Британии в ООН сочла положение украинцев в Крыму бедственным
Жители Крыма с украинским гражданством пребывают в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
Обновлено 13 августа в 13:18
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Находившийся на борту «Аэробуса» фанат «Спартака»: чудо, что мы выжили
Болельщик московского «Спартака» Артемий Поляков, находившийся на борту самолёта «Аэробус А-321», приземлившегося в поле сегодня утром, высказался об инциденте.
Обновлено в 03:33
Общество
В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек
Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.
Обновлено в 01:51
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика нашли живым
Спасатели обнаружили 6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии.
Обновлено вчера в 11:56
Кино
Дочь Брюса Ли заявила, что Квентин Тарантино должен «заткнуться»
Шеннон Ли заявила, что ей было бы очень приятно, если бы Тарантино «заткнулся» или «извинился».
Обновлено в 02:47
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Спорт
Россия и Беларусь вышли в финал «Танкового биатлона»
В финальную эстафету, которая состоится 17 августа, уже вышли команды из России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана.
Обновлено 13 августа в 08:00
Происшествия
После аварийной посадки аэробуса в Подмосковье запустили горячую линию
Пассажирский самолёт Airbus A-321 после вылета из аэропорта Жуковский утром 15 августа совершил жёсткую посадку в поле, расположенном в Раменском городском округе.
Обновлено в 03:55
Политика
Путин поздравил власти Индии с Днём независимости
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено 13 августа в 02:47
Футбол
Фабрегас дисквалифицирован на три матча
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на три матча, сообщает официальный сайт лиги 1. Испанец был удален в матче первого тура чемпионата Франции против «Лиона» (0:3). Фабрегас получил красную карточку за фол против защитника «Лиона» Лео Дюбуа.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%
Рынок акций РФ открылся в четверг коррекционным ростом blue chips после отката накануне вместе с мировыми площадками на опасениях замедления мировой экономики и рецессии в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.
Обновлено в 03:19
Кино
Игорь Чайка стал продюсером фильма о спецназе по спетой Лепсом песне
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13