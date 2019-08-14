Экономика
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые в истории упала ниже 2%ПРАЙМ 00:29
В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.
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Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в стране, опубликованный изданием "Новое время".
Обновлено в 06:02
Общество
Учителя и медики чаще других скучают по работе в отпуске
Работники социально ориентированных сфер деятельности скучают в отпуске по работе чаще других: 47% учителей, 38% врачей и 37% медицинских сестер не оставляют мысли о работе во время отдыха.
Обновлено в 03:37
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Гаджеты
Наименьший интерес складные смартфоны вызывают у поклонников продукции Apple и женщин
Вполне предсказуемо складной смартфон Samsung меньше всего интересует поклонников продукции Apple.
Обновлено в 03:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о 36-градусной жаре в России
Температура воздуха ожидается в пределах 15-17 градусов выше нуля. Днем будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Обновлено вчера в 07:19
Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Политика
Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться, для того чтобы обсудить протестные акции в Гонконге.
Обновлено вчера в 19:57
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Экономика
Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Экономика
Чистая прибыль «Мечела» по МСФО в I полугодии выросла в 2,7 раза
Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 года увеличилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,745 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Обновлено в 06:57
Общество
Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м
Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Обновлено в 05:24
Экономика
У половины россиян нашли кредиты
Около половины опрошенных россиян (51%) оказались закредитованы, выяснили эксперты ВЦИОМ.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Кремле прокомментировали проверку ситуации с задержанием Коновалова
В Кремле не знакомы с деталями ответа Следственного комитета РФ о результатах проверки по случаю применения силы против дизайнера Константина Коновалова на акции 27 июля в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве
Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан.
Обновлено в 02:12
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Ребенок погиб в результате пожара в Казани
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04