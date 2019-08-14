Финансы

На рынки пришел сигнал о будущей рецессии в СШААК&М 06:22

Долговые рынки США впервые в истории продемонстрировали падение доходности 30-летних treasuries ниже 2%. Это стало, фактически, ключевой новостью торгов в среду. Аналитики объясняют столь значительное снижение тем, что инвесторы больше не верят в долгосрочные темпы экономического роста Штатов.
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