Экономика

Доходность 30-летних гособлигаций США впервые в истории упала ниже 2%ПРАЙМ 00:29

В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.
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Доходность 30-летних гособлигаций США впервые в истории упала ниже 2%

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