Экономика
Доходность 30-летних гособлигаций США впервые в истории упала ниже 2%ПРАЙМ 00:29
В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.
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Общество
Власти Москвы не согласовали пикеты на Бульварном кольце 17 августа
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Экономика
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В Кремле нашли бомбу времен войны
На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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Михайличенко вновь стал главным тренером киевского «Динамо»
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Шоу-бизнес
За невыплаченные три тысячи рублей штрафа Алле Пугачевой грозит арест
Отмечено, что это - самое мягкое наказание за данное правонарушение, ведь есть меры и более суровые - административный арест на срок до пятнадцати суток, или же принудительные работы до пятидесяти часов.
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Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
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Обновлено вчера в 08:55
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Ещё в прошлом году компания Engineer.ai представила публике революционный метод разработки различных приложений при помощи искусственного интеллекта.
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Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
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Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Трамп предложил Си Цзиньпину обсудить ситуацию в Гонконге
Американский президент Дональд Трамп предложил главе Китая Си Цзиньпину личную встречу, отправив ему послание в твиттере.
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Происшествия
Банда похитителей детей осуждена в Самарской области
Суд в Самарской области вынес приговор семи участникам банды похитителей детей, которую ради получения выкупов организовал отбывавший в колонии срок Руслан Бакиев, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.
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Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
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Экономика
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Сбербанк в январе прошлого года провел пробную сделку на условиях исламского финансирования с лизинговой компанией Татарстана и планирует постепенно развивать это направление.
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Происшествия
Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом
До оглашения решения по Калви Мосгорсуд изменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест еще одному фигуранту дела — Филиппу Дельпалю.
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Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
Обновлено в 05:09