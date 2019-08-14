Экономика
Долговой рынок США подает сигналы бедствияProfinance.ru 09:15
Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии. Сегодня, впервые с мирового финансового кризиса 2008 года, доходность 10-летних трежерис оказалась ниже доходности 2-леток (ProFinance.ru: так называемый дифференциал 10s2s).
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться.
Обновлено в 20:47
Игры
Появился трейлер новой Need for Speed Heat
Компания Electronic Arts опубликовала на YouTube-канале первый трейлер новой части Need for Speed Heat.
Обновлено в 15:26
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Технологии
Замок в смартфоне
Как работает приложение и инфраструктура, проверяют заранее отобранные 50 добровольцев, оставившие анкеты через сайт проекта.
Обновлено в 14:42
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено в 14:05
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:48
Общество
Свыше 150 млн детей в мире находятся в трудовом рабстве
Свыше 150 млн детей по всему миру находятся в трудовом рабстве.
Обновлено в 13:24
Политика
Президент наградил зампреда Мосгоризбиркома за «добросовестную работу»
Президент Владимир Путин на фоне скандала с выборами в Московскую городскую думу подписал указ о награждении заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 17:28
Кино
Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью
В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
Обновлено в 16:46
Технологии
Нацисты в образе сексуальных аниме-девочек. Тысячи человек надонатили на Гитлера-тян
Обещается, что будет создана компьютерная игра, где Гитлер, Геббельс и другие лидеры нацистской Германии предстанут в виде стройных тян с выразительным взглядом.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео
Раритетный пулемет ТКБ-464 Силина-Перерушева знают только оружейные эксперты, внимательно изучавшие историю советской военной промышленности, однако его показали на видео.
Обновлено в 08:15
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Россия призвала Запад предотвратить гонку вооружений в космосе
Москва призывает страны Запада присоединиться к разработке совместных мер для недопустимости размещения оружия в космосе и предотвращения гонки вооружений, заявил постпред России при отделении ООН Геннадий Гатилов.
Обновлено в 19:06
Космос
На смену Atlas-5 придет новейшая ракета Vulcan Centaur
Американцы хотят заменить ракету-носитель Atlas-5 новейшей Vulcan Centaur.
Обновлено в 17:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Здоровье
Японский гериатр заявил, что куркума помогает сохранить здоровье мозга
Эндо заявил, что восточная пряность помогает людям сохранить здоровье мозга, при этом профессор сослался на результаты многочисленных научных исследований о пользе индийской пряности.
Обновлено в 20:55
Космос
Ученые расшифровали инопланетное послание 2007 года
Ученым удалось разгадать инопланетное послание, датированное 2007 годом. На пути к адресату оно преодолело 46 миллиардов световых лет.
Обновлено в 06:16
Авто
В Москве прошёл фестиваль скорости Russian Vintage Racing
В минувшую субботу, 10 августа на аэродроме «Мячково» прошёл фестиваль Russian Vintage Racing.
Обновлено в 09:50
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Авто
Chevrolet представил обновленный Chevrolet Cruze
Обновлено в 14:32
Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Здоровье
«Нет врачей»: в поликлинике Кургана пациентке отказали в приёме
В Кургане после жалобы пациентки в социальной сети из поликлиники, где «нет врачей» уволился специалист поликлиники.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Мастер из Перми отправил Леди Гаге серьги-обереги
Мастер из Перми Александр Дьяков отправил почтой певице Леди Гаге серьги с уральскими камнями собственного изготовления, которые должны защитить ее от негатива и доказать, что русскоязычные пользователи Instagram поддерживают ее.
Обновлено в 10:32
Политика
Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерине
Одна из девочек протянула Путину руку для рукопожатия, и тут уже президент продемонстрировал, что такое галантность.
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
НАТО объяснило сближение истребителя с самолетом Шойгу
Днем 13 августа истребитель F-18 сил НАТО приблизился к российскому самолету над Балтикой, чтобы идентифицировать его, в альянсе не знали, что на борту находится министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НАТО.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Политика
В Киеве испугались, что Россия пустит Днепр в обход Украины
Киевские аналитики испугались, что Россия «пустит Днепр в обход Украины».
Обновлено в 12:43