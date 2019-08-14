Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствияProfinance.ru 09:15

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Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии. Сегодня, впервые с мирового финансового кризиса 2008 года, доходность 10-летних трежерис оказалась ниже доходности 2-леток (ProFinance.ru: так называемый дифференциал 10s2s).
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Долговой рынок США подает сигналы бедствия

Profinance.ru09:15
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