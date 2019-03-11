Долговая нагрузка россиян вновь начала расти, заявили в ЦБРИА Новости 08:30

В последнее время вновь начала расти долговая нагрузка на фоне замедления роста потребительского кредитования.

ЦБ РФ волнует сфера потребительского кредитования, в последнее время вновь начала расти долговая нагрузка населения, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, выступая на Неделе российского бизнеса.

Долговая нагрузка россиян вновь начала расти, заявили в ЦБ

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