Финансы
Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуПраво.ру вчера в 06:17
Данилова указала, что регулятор озабочен ростом показателя и "принимает меры". При этом долговая нагрузка россиян по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно.
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с чего всё началось
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.РИА Новостивчера в 05:17
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Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику 2014-го года
Эхо Москвывчера в 10:33
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