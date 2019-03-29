Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуПраво.ру вчера в 06:17

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

с чего всё началось

Данилова указала, что регулятор озабочен ростом показателя и "принимает меры". При этом долговая нагрузка россиян по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно.

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