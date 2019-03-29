Финансы

Долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимумуПраво.ру вчера в 06:17

Данилова указала, что регулятор озабочен ростом показателя и "принимает меры". При этом долговая нагрузка россиян по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно.
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ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
РИА Новостивчера в 05:17

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Россияне надувают кредитный пузырь

Взгляд.рувчера в 12:35

Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику 2014-го года

Эхо Москвывчера в 10:33

В Банке России заявили, что долговая нагрузка населения приблизилась к историческому пику

ТАССвчера в 05:01

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

РБКвчера в 06:04

ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

РИА Новостивчера в 05:17

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Коммерсантъвчера в 07:02

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Газета.Ruвчера в 05:01
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Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Обновлено в 03:34
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг начали в пятницу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 08:00
Космос

Опубликованы кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

Обновлено в 03:25
Здоровье

Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет

Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено вчера в 02:47
Политика

Цензура вступила в силу в России

В России вступили в силу законы о штрафах за фейк-ньюс и оскорбление власти, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 06:34
Кино

Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер

Обновлено вчера в 12:35
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой обратился к адвокатам на фоне травли

Обновлено в 03:32
Спорт

Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»

Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Общество

Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску

Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
Хоккей

Емелин уволен с поста главного тренера «Лады»

Анатолий Емелин отправлен в отставку с поста главного тренера "Лады", сообщает официальный сайт клуба. Также команду покидает и его штаб.
Обновлено в 03:52
Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Зеленский стал фаворитом британских букмекеров

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский является фаворитом букмекерских контор в Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой данные букмекеров.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии

«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Здоровье

Бегунам напомнили о риске теплового удара из-за дезодорантов

Обновлено вчера в 04:59
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Баскетбол

Стефен Карри: «Судья стал MVP матча с „Миннесотой“»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри с сарказмом прокомментировал концовку матча с «Миннесотой» (130:131 ОТ).
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

В Донбассе обострилась ситуация перед украинскими выборами

Особенно долго в топе держится новость о том, что украинские военные, якобы, уже вошли в Горловку, посеяв в городе панику.
Обновлено вчера в 12:21
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Единоборства

Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Музыка

«ЛСП» привезли из Анголы «Золотого мальчика» с чемоданом конфет

Группа "ЛСП" выпустила в свет видеоклип на песню "Золотой мальчик".
Обновлено в 02:39
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