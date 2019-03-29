Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 годаГазета.Ru 05:01
Как отмечается, этот показатель достиг уровня 9,9%. Для сравнения, в 2014 году он составлял 10,4%. В материалах говорится, что динамика долговой нагрузки в значительной степени определяется ростом необеспеченного потребительского кредитования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика
Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй
27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Экономика
Выручка Qiwi подскочила на 49%. Акции все равно подешевели
Чистая выручка одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi по итогам 2018 года составила ₽19,7 млрд ($283 млн).
Обновлено в 05:56
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Обновлено в 05:35
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Отмечается, что показатель выручки, превышающей триллион рублей, зафиксирован впервые за всю историю компании.
Обновлено в 06:31
Экономика
Финансовый регулятор ЕС оштрафовал Fitch на €5,1 млн
ESMA оштрафовало международное рейтинговое агентство Fitch на рекордную сумму - €5,133 млн из-за конфликта интересов.
Обновлено в 05:43
Политика
Песков опроверг сообщения о неодобрении Путиным проекта ВСМ
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Петербурге грабители напали на больницу
По словам сотрудников больницы, двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения, находящегося в Курортном районе Санкт-Петербурга, и похитили порядка 200 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Авто
В сериале «Новый папа» роль папамобиля исполнит УАЗ
На новых фото из сериала видно, что в качестве "папамобиля" используется автомобиль на базе УАЗа "Пикап".
Обновлено в 03:23
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье
Московские врачи прооперировали пациента с редкой аномалией
Обновлено в 06:19
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Авто
Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей
Обновлено в 03:39
Авто
GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva
GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:18
Политика
На Украине сегодня – последний день агитации на выборах президента
Напомним, сами выборы состоятся 31 марта. На пост президента Украины в этом году претендуют 39 кандидатов.
Обновлено в 02:18
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Редкие белые львята родились в парке львов в Крыму
Пара редких белых львят, самец и самка, родились в парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма, сообщил в пятницу ТАСС владелец парка Олег Зубков.
Обновлено в 03:27
Музыка
Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Франция отказалась подчиняться США и Китаю
Ле Мэр отметил, что создание собственных амбициозных проектов в сфере производства и технологического развития позволит Европе достойно ответить на брошенные США и Китаем вызовы в экономической сфере.
Обновлено в 02:10
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50