Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимумуРБК 06:04
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой. Она отметила, что быстрый рост долговой нагрузки в этой части наблюдался в течение последнего года.
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Мы озабочены всерьёз этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 года и принимаем меры.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаОреанда-Новости 05:17
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Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Игры
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили первый постер игры
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Технологии
Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram
Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Происшествия
Ваню Крапивина посмертно наградили за мужество
"За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Крапивина Ивана Константиновича", — говорится в тексте указа президента России.
Обновлено в 07:16
Спорт
Роднина связала провал мужского фигурного катания в России с Плющенко
Советская фигуристка Ирина Роднина подвела итоги чемпионата мира 2019 по фигурному катанию в японской Сайтаме, объяснив неудачное выступление российских спортсменов тем, что долгие годы спортивный мир проявлял особый интерес к Евгению Плющенко, «осаживая» других спортсменов.
Обновлено в 08:22
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Армия и оружие
ВСУ обстреляли территорию ДНР из минометов
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
В Москве задержали избивавшую детей няню
Обновлено в 08:14
Общество
В Новой Москве открылся новый завод
Обновлено в 08:03
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце
Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Кино
Тайка Вайтити сыграет с Райаном Рейнольдсом в экшн-комедии
Обновлено в 03:51
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Политика
Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй
27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Технологии
Bitfinex и EOS запустят новую биржу
Команда новой биржи заявила, что смарт-контракты для EOSfinex были созданы самостоятельно, но прошли тщательную проверку аудиторами из EOS Argentina.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Минобороны РФ объявило тендер на модернизацию штурмовиков Су-25
«Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:38
Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Российский военный самолет пролетел над стратегическими объектами США
Самолет ВКС РФ поднялся в воздух с авиабазы Грейт Фоллс (штат Монтана) и пролетел над авиабазой Эдвардс, заводом, где проводится модернизация и сборка стратегической авиации, базой Ванденберг, где размещены подземные пусковые установки системы противоракетной обороны, и другими объектами.
Обновлено в 07:43
Авто
В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal
В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54