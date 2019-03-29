Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимумуРБК 06:04
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой. Она отметила, что быстрый рост долговой нагрузки в этой части наблюдался в течение последнего года.
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Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 г., и принимаем меры.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаВедомости 08:49
с чего всё началось
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.РИА Новости05:17
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