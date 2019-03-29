Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимумуРБК 06:04

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой. Она отметила, что быстрый рост долговой нагрузки в этой части наблюдался в течение последнего года.
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Елизавета Данилова
Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 г., и принимаем меры.
— Елизавета Данилова, российская поэтессаВедомости 08:49
с чего всё началось

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РИА Новости05:17

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ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

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ЦБ РФ: Долговая нагрузка россиян близка к историческому максимуму

Фонтанка.Ру05:19

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Российская газета05:18

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Коммерсантъ07:02

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ТАСС05:01

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Газета.Ru05:01
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