Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания СбербанкаВедомости вчера в 20:27
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
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Политика
Трамп: Россия сообщила о выводе большинства «своих людей» из Венесуэлы
«Россия проинформировала нас, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы»,— говорится в сообщении президента США Дональда Трампа в Twitter.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
Раскрыта суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредиты.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли
В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Глава Военного совета Судана объявил о проведении всеобщих выборов
Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о формировании временного правительства и призвал провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, передаёт Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
В сборной Нидерландов тепло приняли победителей Лиги чемпионов
Вместе с «Ливерпулем» футболисты стали победителями турнира, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0), а Ван Дейк был признан лучшим игроком матча.
Обновлено в 00:31
Транспорт
Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы
Во вторник, 4 июня, мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления.
Обновлено в 00:49
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Тела еще двух из четырех пропавших туристов в ноябре прошлого года в горах Хакасии найдены в районе поисков, сообщает СУСК республики.
Обновлено вчера в 23:16
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
Российские военные испытали новую противоракету
Обновлено вчера в 20:21
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено вчера в 11:52
Кино
Сценаристку высмеяли за жалобу на отсутствие темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Гаджеты
IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13
Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
Технологии
«Ведомости»: Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Китайская телекоммуникационная компания Huawei приобрела технологии в области распознавания лиц у российского разработчика «Вокорд».
Обновлено вчера в 06:11
Здоровье
Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском
Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Рязани задержан начальник управления энергетики и ЖКХ администрации
В Рязани задержан начальник управления энергетики и ЖКХ городского администрации Игорь Ковалёв.
Обновлено вчера в 08:37
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Общество
27% россиян готовы протестовать на улице против падения уровня жизни
Каждый четвертый россиянин считает вполне возможными массовые выступления населения, а также проведение митингов или забастовок с политическими требованиями, следует из опроса "Левада-центра".
Обновлено вчера в 23:26