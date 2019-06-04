Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания СбербанкаВедомости вчера в 20:27

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Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
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Дмитрий Мазуров
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Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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