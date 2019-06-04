Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания СбербанкаВедомости вчера в 20:27
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
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Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Авто
FAW раскрыл комплектации нового Besturn Х40 для России
Пока компания FAW раскрыла только комплектации нового компактного городского кроссовера FAW Besturn X4: Сomfort и Luxury.
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Футбол
Промес верит в возвращение в «Спартак»
Обновлено в 04:56
Кино
Дэвид Линч получит почётный «Оскар»
Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Дарья Повереннова обнаружила у себя иммунитет от ботокса
Дарья Повереннова, которая вчера второй раз в жизни пробежала в минувшие выходные 10 километров, участвуя в столичном благотворительном марафоне «Бегущие сердца», чуть больше чем через неделю отметит свое 47-летие.
Обновлено вчера в 16:00
Единоборства
Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом
По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
Обновлено в 03:13
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали
Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ
Обновлено в 04:12
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Здоровье
Росздравнадзор: Таблетки от давления могут вызвать рак
Таблетки от гипертонии (повышенного давления), изготовленные из китайских компонентов, содержат химикат НДМА (потенциально опасная примесь N-нитрозодиметиламина), - сообщает Life.ru.Отмечается, что провоцировать онкологические заболевания лекарственное средство может только при длительном употреблению.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата
В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Религия
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:22
Происшествия
В Кузбассе на шахте «Распадская» погиб рабочий
На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. Как сообщает Интерфакс, в результате погиб один человек.
Обновлено в 04:24
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Обновлено в 04:02
Наука
Человечество изобрело орудия труда несколько раз, заявляют ученые
Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди
Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47