Экономика

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания СбербанкаВедомости вчера в 20:27

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
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Сбербанк нашел у Антипинского НПЗ неучтенные долги на полтора миллиарда долларов

URA.Ru05:06

У Антипинского НПЗ обнаружились неучтенные долги на миллиард долларов

ТюменьPRO02:10

Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства

РБКвчера в 15:30

Сбербанк заявил, что долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась больше его ожиданий

ПРАЙМвчера в 19:16

В Сбербанке заявили, что долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась больше ожидаемой

ТАССвчера в 16:57

Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка

Ведомостивчера в 20:27

Сбербанк заподозрил основателя Антипинского НПЗ в двойной бухгалтерии

Forbesвчера в 13:14
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Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Политика

Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Авто

FAW раскрыл комплектации нового Besturn Х40 для России

Пока компания FAW раскрыла только комплектации нового компактного городского кроссовера FAW Besturn X4: Сomfort и Luxury.
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Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Футбол

Промес верит в возвращение в «Спартак»

Обновлено в 04:56
Кино

Дэвид Линч получит почётный «Оскар»

Американская академия киноискусств приняла решение вручить кинорежиссёру Дэвиду Линчу почётную премию «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Дарья Повереннова обнаружила у себя иммунитет от ботокса

Дарья Повереннова, которая вчера второй раз в жизни пробежала в минувшие выходные 10 километров, участвуя в столичном благотворительном марафоне «Бегущие сердца», чуть больше чем через неделю отметит свое 47-летие.
Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Бостоном» благодаря голу Тарасенко

Обновлено в 03:59
Единоборства

Джошуа был отправлен в нокдаун спарринг-партнером перед боем с Руисом

По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
Обновлено в 03:13
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Бывшего губернатора Ивановской области арестовали

Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Назван зачинщик драки с убитым спецназовцем ГРУ

Обновлено в 04:12
Наука

Физик описал голографическую дуальность с помощью машины Больцмана

Обновлено в 02:01
Происшествия

Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 03:51
Здоровье

Росздравнадзор: Таблетки от давления могут вызвать рак

Таблетки от гипертонии (повышенного давления), изготовленные из китайских компонентов, содержат химикат НДМА (потенциально опасная примесь N-нитрозодиметиламина), - сообщает Life.ru.Отмечается, что провоцировать онкологические заболевания лекарственное средство может только при длительном употреблению.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Ростове арестован подозреваемый в убийстве помощника депутата

В Ростове-на-Дону суд арестовал 32-летнего мужчину по подозрению в убийстве Михаила Бакланова - помощника депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгения Бессонова.
Обновлено в 04:53
Религия

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

Обновлено в 04:19
Происшествия

В Кузбассе на шахте «Распадская» погиб рабочий

На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. Как сообщает Интерфакс, в результате погиб один человек.
Обновлено в 04:24
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Общество

Умерла супруга президента Израиля

Обновлено в 04:02
Наука

Человечество изобрело орудия труда несколько раз, заявляют ученые

Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах.
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди

Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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