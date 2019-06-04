Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания СбербанкаВедомости вчера в 20:27
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:50, Ашберн
Экономика
Москва поднялась на 34 строчки по объему инвестиций в недвижимость
Москва по итогам первого квартала 2019 года поднялась на 47-е место с результатом $756 млн инвестиций в коммерческую недвижимость с 81-й позиции при показателе $360 млн годом ранее.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В Петербурге началась операция по зачистке «ритуального» рынка
Руководство петербургской полиции начало масштабную операцию по зачистке «похоронного» рынка от недобросовестных игроков.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
Майские указы президента 2012 года по повышению оплаты труда среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 российских регионов, говорится докладе Счётной палаты, обнародованном после проверки исполнения бюджета за прошлый год в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 07:16
Общество
«Победа» напомнила пассажирам об опознании их тел
«Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания», — говорится в абзаце, вызвавшем массовое возмущение.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
После публичной ссоры Бруклина Бекхэма с девушкой его отец Дэвид выступил против возлюбленной сына
По данным источников, Дэвид выступил против Ханы и посоветовал Бруклину на время дистанцироваться от их отношений и подумать, есть ли у этого романа будущее.
Обновлено в 05:19
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Экономика
Siemens, General Electric и Philips подозревают во взятках китайским чиновникам
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ведет расследование в отношении компаний Siemens, General Electric и Philips по поводу возможной дачи взяток китайским чиновникам при помощи местных посредников, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Футбол
«Реал» объявил о переходе Йовича
Нападающий «Айнтрахта» Лука Йович продолжит карьеру в мадридском «Реале», сообщает пресс-служба «сливочных».
Обновлено в 07:47
Культура
BadComedian оценил возможность закрытия своего канала
Обновлено в 07:32
Общество
Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора
В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Твери маршрутка врезалась в столб
Обновлено в 06:47
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Москве проверяют телецентр «Останкино» после сообщения о минировании
Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в здании телецентра «Останкино» на улице Королёва в Москве.
Обновлено в 07:43
Политика
Рогозин: Путин сможет руководить Россией через «Государево око»
Руководство страны сможет в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах благодаря проекту "Государево око".
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Югре сотрудник банка похитил миллион рублей на свадьбу
Обновлено в 02:32
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Политика
Российского журналиста обвиняют в вымогательстве миллионов у чиновника
Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край.
Обновлено в 06:39