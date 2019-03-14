Экономика
Долгострои в регионах могут профинансировать на 9 млрд рублейКоммерсантъ 14:10
На достройку проблемных объектов в регионах из федерального бюджета планируется выделить 9 млрд руб. Средства получат те субъекты, в которых таких объектов меньше всего.
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На достройку этих домов нужно 9 миллиардов рублей. Мы дали поручение подготовить поправки в бюджет. Не исключаю, что на эту сумму мы докапитализируем Фонд защиты прав дольщиков и дадим ему право вместе с субъектами достроить эти дома.
— Виталий Мутко, российский политикРИА Новости 14:18
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