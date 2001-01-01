Экономика
Долгосрочного цикла снижения ставки ФРС не будет - ITI CapitalФинмаркет 03:59
Заявление главы ФРС во время пресс-конференции исключает вероятность долгосрочного и продолжительного цикла снижения ставки, так как темпы роста ВВП, занятости населения и прочие экономические индикаторы указывают на ограниченные экономические риски и опасения.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли хочет переехать к отцу
Подруга Анджелины Джоли заявила, что дочь актрисы хочет снова жить с отцом.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России возобновлена система образовательного кредитования
Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:08
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Российская телеведущая и фотомодель Алена Водонаева посетовала на "злые лица" соотечественников.
Обновлено в 06:23
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти
Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Технологии
Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео
Обновлено вчера в 18:00
Спорт
Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах
Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по сирийской Кунейтре, сообщили СМИ
Государственное телевидение Сирии сообщило в четверг со ссылкой на собственного корреспондента, что Израиль нанес ракетный удар по поселению на западе сирийской провинции Кунейтра.
Обновлено в 09:27
Общество
Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов
Россияне доверяют Соловьеву больше других журналистов Телевидение остается основным источником информации в России.
Обновлено в 08:05
Общество
48-летняя Клаудия Шиффер снялась обнаженной для итальянского Vogue
Клаудия Шиффер в своем блоге написала, что последний раз она фотографировалась для этого журнала в Италии 25 лет назад.
Обновлено в 08:34
Культура
Конкурс имени Стенина: лучшее фото по итогам онлайн-голосования
Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-пользователей стала одиночная фотография журналиста из Кейптауна Джастина Салливана.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика
МИД РФ: Лондон признался в агрессивных намерениях в цифровой среде
Дипломат добавила, что эту тему Россия "просто так не оставит" и посольство страны в Великобритании вскоре "отметится своим комментарием".
Обновлено в 09:19
Финансы
Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов
Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
AFP: умер пострадавший во время взрыва мэр столицы Сомали
Мэр столицы Сомали Могадишо Абдурахман Омар Осман, пострадавший в результате взрыва в здании местной администрации 24 июля, умер от полученных ранений.
Обновлено в 10:29
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот
Мария Хворостовская опубликовала фотографию, на которой показывает большой живот. О поле будущего ребенка она пока ничего не сообщает.
Обновлено в 11:10
Политика
МИД России прокомментировал ход расследования гибели журналистов в ЦАР
МИД России прокомментировал ход расследования гибели в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Обновлено в 08:22
Экономика
Число потенциальных банкротов снизилось до 345 тысяч человек
Сегодня, 1 августа 2019 года, стало известно, что в I полугодии текущего года число потенциальных банкротов-россиян снизилось до 344,8 тысячи человек.
Обновлено в 10:44