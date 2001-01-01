Заявление главы ФРС во время пресс-конференции исключает вероятность долгосрочного и продолжительного цикла снижения ставки, так как темпы роста ВВП, занятости населения и прочие экономические индикаторы указывают на ограниченные экономические риски и опасения.

Долгосрочного цикла снижения ставки ФРС не будет - ITI Capital

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