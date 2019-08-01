Хотя ФРС, как и ожидалось, понизила ключевую процентную ставку впервые за последнее десятилетие, однако надежды игроков на дальнейшее смягчение монетарной политики практически сошли на нет. Кроме того, многие инвесторы были разочарованы, что ставка была снижена лишь на 0,25%.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Экономика Медведева «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке раскритиковал подрядчиков.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Футбол Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Экономика Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.

Общество В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.

Общество В Красноярске проходит митинг за отставку губернатора В Красноярске 1 августа в 19:00 по местному времени начался митинг за отставку губернатора края Александра Усса, организованный общественным деятелем Сергеем Конобеевским.

Политика Хайко Мас попросил поляков простить Германию за преступления нацизма Извинения от имени Германии за преступления нацизма принёс гражданам Польши немецкий министр иностранных дел Хайко Мас на церемонии в честь 75-летней годовщины Варшавского восстания, передаёт Deutsche Welle.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.

Гаджеты Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.

Происшествия Смерть гангстера Диллинджера подтверждена спустя 85 лет В июле текущего года двое родственников Диллинджера заявили, что хотят эксгумировать останки ликвидированного гангстера, поскольку считают, что агенты ФБР в ходе перестрелки застрелили не его, а кого-то другого, сообщает РИА Новости.

Наука Открыт белок, который поможет лучше убивать раковые клетки Третичная структура белка PLK1 /©Wikimedia Commons Авторы исследования считают, что идентификация новой роли, которую играет PLK1, может помочь клиницистам разработать методы лечения рака, которые лучше нацелены на быстрорастущие клетки.

Экономика АСВ выбрало агента для выплаты вкладчикам «Ассоциации» По уточненным данным, за выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могут обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 юридических лиц на сумму 213 млн рублей.

Происшествия Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.

Политика Как во всех нормальных странах Из телеграм-канала Андрея Медведева У наших либеральных оппозиционеров есть устойчивое выражение "А вот в нормальных странах".

Гаджеты Jaybird выпустил новые беспроводные наушники Vista Бренд Jaybird выпустил новые беспроводные наушники Vista, в которых разработчики исправили ряд ошибок, наблюдавшихся у предыдущих моделей – Run и Run XT.Как отмечает портал The Verge, новинка отличается от предшественников более надежной связью, легкой конструкцией, продолжительной работой в автономном режиме, а также наличием порта USB-C для зарядки.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.