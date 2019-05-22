Энергетика
Долги за газ на Северном Кавказе выросли на 10%Это Кавказ вчера в 10:52
Просроченная задолженность за газ потребителей в Северо-Кавказском федеральном округе в 2018 году выросла на 10,4% и составила 93,9 миллиарда рублей. В начале года наибольший объем задолженности за газ — 68,6 миллиарда рублей — приходится на население регионов Северного Кавказа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Долг потребителей Северного Кавказа за газ перед «Газпромом» достиг 93,9 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 07:59
Десятки миллиардов рублей задолжал за бытовой газ Северо-Кавказский федеральный округ
Эхо Москвывчера в 10:00
Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчете «Газпрома»
Интерфаксвчера в 08:24
Долги Северного Кавказа за газ оказались втрое больше в новом отчёте «Газпрома»
Говорит Москвавчера в 09:00
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зять миллиардера Рыболовлева намерен стать президентом Уругвая
Бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять миллиардера Дмитрия Рыболовлева Хуан Сартори намерен баллотироваться в президенты Уругвая, сообщает Forbes.
Обновлено в 07:23
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Авто
Автопилот Tesla водит хуже людей
Обычный автопилот Tesla помогает лишь вести автомобиль по выбранной полосе и поддерживать безопасную дистанцию между автомобилями, новая система обещает намного больше.
Обновлено в 05:35
Общество
Мэр Екатеринбурга хочет оставить сквер в списке площадок для храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о неготовности вычеркнуть сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма Св. Екатерины, выносимых на голосование.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне»
Украинский лидер Владимир Зеленский на форуме интернет-инноваций заявил о желании создать приложение «Страна в смартфоне».
Обновлено в 07:36
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Авто
Audi собирается выпустить сверхроскошную версию седана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
С Россией как "близкой страной" Минск сможет договориться о "каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", выразил в ответ надежду Лукашенко.
Обновлено в 07:45
Политика
Кремль ответил на шоу «Би-би-си» с анимированным Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск нового шоу "Би-би-си", ведущим которого станет анимированный Владимир Путин.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Ярославле неизвестные разбили памятную табличку Немцову
Неизвестные разбили памятную табличку Борису Немцову, установленную на доме в Ярославле, где политик жил во время своей работы депутатом областной думы; полиция начала проверку.
Обновлено в 06:29
Политика
На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского
На сайте президента Украины опубликована электронная петиция с требованием отставки Владимира Зеленского с поста главы государства.
Обновлено в 05:09
Авто
На Кубани продают старую «Волгу» за рекордные 19 млн рублей
Отечественную «Волгу» выставили на продажу в Белореченске за рекордную цену – 18 млн 750 тыс рублей.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Самолет Utair совершил экстренную посадку в Сыктывкаре
Самолет авиакомпании Utair, летевший из Санкт-Петербурга в Сургут, совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в Сыктывкаре из-за срабатывания датчика о технической неисправности.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Бывшая подруга Прохора Шаляпина заявила, что ждет от него ребенка
Татьяна Гудзева, бывшая подруга певца Прохора Шаляпина, заявила, что ждет от него ребенка. Она находится уже на восьмом месяце беременности.
Обновлено в 01:32
Общество
В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек
В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире покойного рэпера
Как отметила мать Децла, вдове исполнителя, скорее всего, «просто тяжело находиться в квартире покойного рэпера».
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Игры
В Cyberpunk 2077 нельзя будет сыграть на E3 2019
Комьюнити-директор компании Марчин Момот в своём Twitter-аккаунте подтвердил, что разработчики привезут на выставку новое геймплейное демо Cyberpunk 2077.
Обновлено в 06:14