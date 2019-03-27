Экономика

Долги с россиян могут начать выбивать через цифровой профильИнвест-Форсайт 10:55

Национальное бюро кредитных историй и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получат доступ к цифровому профилю россиян. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

У россиян появятся цифровые профили

Комсомольская правда10:14

Минкомсвязь хочет законодательно закрепить понятие «цифровой профиль»

Право.рувчера в 05:43

Объем расходов на создание цифрового профиля россиян определят в течение двух месяцев

ТАСС09:17

«Цифровой профиль» будет хранить 57 видов личных данных россиян

РИА Новости10:03

В России подготовили законопроект о «цифровом профиле» граждан и юрлиц

Говорит Москвавчера в 16:16

Минкомсвязь предложила определение «цифрового профиля»

Парламентская газетавчера в 03:49

Цифровые профили появятся у россиян в 2020 году

Известия10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:47, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Происшествия

В Крыму после обысков задержали 16 крымскотатарских активистов

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали после массовых обысков в Крыму 16 крымскотатарских активистов по обвинению в участии в исламской партии Хизб ут-Тахрир (признанной Верховным судом РФ террористической в 2003 году и запрещенной).
Обновлено в 06:39
Экономика

Ford выплатит около $200 млн работникам и поставщикам в России

Компания Ford в связи с закрытием ряда заводов в России выплатит около $200 млн своим работникам и поставщикам.
Обновлено в 12:15
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Происшествия

Человеческие органы обнаружили на свалке в Петербурге

Правоохранители обнаружили не утилизированные медицинские отходы В Санкт-Петербурге две компании могли выкидывать медотходы на обычные свалки, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 11:30
Политика

Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
Обновлено в 13:23
Политика

Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
Политика

Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду

Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 07:32
Происшествия

В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР

Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Игры

Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза

Обновлено в 10:40
Общество

Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

Обновлено в 12:29
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

В Новосибирске СГК предоставила следствию архивные документы

Новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании (СГК) по запросу правоохранительных органов предоставил интересующую их информацию - архивные документы, связанные с работой компании "СИБЭКО" (Сибирская энергетическая компания).
Обновлено в 07:59
Здоровье

Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты

В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Авто

Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет

В Сети появились первые снимки кабриолета на базе Единой модульной платформы, который будет выпущен под маркой Aurus.
Обновлено в 08:21
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Общество

Дальнобойщики протестуют в Кировском районе против системы «Платон»

Обновлено в 07:42
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 06:59
Происшествия

Абызова поместили в одну камеру с обвиняемыми в убийстве и краже

Агентство уточняет, что бывший министр содержится в одной камере с подозреваемым в совершении убийства, а также с подозреваемым в краже, который ранее уже был судим.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Бывший муж Васильевой заявил, что актриса страдает деменцией

Обновлено в 07:44
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 11:49
Кино

Вышел трейлер «Angry Birds в кино 2»

В «Angry Birds в кино 2» противостояние птиц и свиней разгорается вновь, но вдруг они узнают, что недалеко есть ещё один остров с куда более недружелюбно настроенными созданиями.
Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное