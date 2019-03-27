Долги с россиян могут начать выбивать через цифровой профильИнвест-Форсайт 10:55

Национальное бюро кредитных историй и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получат доступ к цифровому профилю россиян. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин.

Долги с россиян могут начать выбивать через цифровой профиль

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