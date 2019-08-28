Экономика
Мой БрянскДолги россиян за услуги ЖКХ составили 564,5 млрд рублей
Сумма долгов населения в РФ за жилищно-коммунальные услуги достигла 564,5 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минстроя. Уточняется, что в первом квартале 2019 года долги граждан выросли на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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с чего всё началось
В неоплатном долгу По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.Известия27 августа в 17:02
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