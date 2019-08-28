Экономика

Мой БрянскМой БрянскДолги россиян за услуги ЖКХ составили 564,5 млрд рублей

Сумма долгов населения в РФ за жилищно-коммунальные услуги достигла 564,5 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минстроя. Уточняется, что в первом квартале 2019 года долги граждан выросли на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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с чего всё началось

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

В неоплатном долгу По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
Известия27 августа в 17:02

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В Госдуме прокомментировали сообщения о долгах россиян за услуги ЖКХ

RT на русскомвчера в 12:34

«Известия» сообщили о росте долгов россиян за ЖКХ в I квартале

ТАССвчера в 03:11

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известия27 августа в 18:17

Россияне задолжали за ЖКХ 567 млрд рублей

URA.Ru27 августа в 20:28

Долги россиян за ЖКХ превысили полтриллиона рублей

Телеканал 360°27 августа в 20:28

Россияне задолжали за ЖКХ полтриллиона рублей

РЕН ТВ27 августа в 18:46

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

Lenta.ru27 августа в 23:49
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
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Пользователи из разных стран мира 28 августа сообщили о сбоях в работе сервиса Office 365, который является программным продуктом Microsoft.
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