В неоплатном долгу По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

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Сумма долгов населения в РФ за жилищно-коммунальные услуги достигла 564,5 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минстроя. Уточняется, что в первом квартале 2019 года долги граждан выросли на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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