Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Долги россиян за ЖКХ превысили полтриллиона рублей

Общая сумма долгов россиян за услуги ЖКХ достигла 564,5 миллиарда рублей, рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минстроя. В первом квартале 2019 года задолженность увеличилась на 28,7 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.
Известия27 августа в 17:02

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СМИ: Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала

RT на русскомвчера в 05:03

Россияне задолжали за ЖКХ 567 млрд рублей

URA.Ru27 августа в 20:28

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

Lenta.ru27 августа в 23:49

«Известия» сообщили о росте долгов россиян за ЖКХ в I квартале

ТАССвчера в 03:11

Долги россиян за ЖКХ превысили полтриллиона рублей

Телеканал 360°27 августа в 20:28

Россияне задолжали за ЖКХ полтриллиона рублей

РЕН ТВ27 августа в 18:46

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известия27 августа в 18:17
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский

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Интерфакс вчера в 11:05
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Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
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Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru вчера в 19:07
Политика

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ТАСС вчера в 22:24
Политика

Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК вчера в 17:13
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Росстат: в России зафиксирован рост бедности

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Piter.tv 27 августа в 14:28
Политика

Болсонару удалил оскорбительный комментарий о жене Макрона

REGNUM вчера в 20:26
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
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В Приморском крае ввели режим ЧС

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Политика

«Иркут» нашел первого иностранного заказчика на самолеты МС-21

РБК вчера в 12:28
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости вчера в 12:38
Музыка

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Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Религия

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Общество

Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:56
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»

«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru вчера в 09:02
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
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В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.
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Политика

Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США

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Политика

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 в его отеле

По данному факту юридическим комитетом нижней палаты Конгресса будет проведено расследование.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Армия и оружие

NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
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Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ

В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.
Московский Комсомолец вчера в 05:31
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Появился трейлер постапокалиптического блокбастера «Аванпост»

Трейлер постапокалиптического блокбастера "Аванпост" Изначально проект был заявлен как сериал.
Вокруг ТВ вчера в 23:01
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом

Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Происшествия

В Татарии пятилетний ребёнок упал в сливной колодец и погиб

В Буинском районе Татарии пятилетний ребёнок провалился в сливной колодец.
REGNUM вчера в 20:12
Политика

Болтон посетит 29 августа Белоруссию, где встретится с Лукашенко

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
ТАСС вчера в 16:38
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
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