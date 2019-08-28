Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.

с чего всё началось

Общая сумма долгов россиян за услуги ЖКХ достигла 564,5 миллиарда рублей, рассказали газете «Известия» в пресс-службе Минстроя. В первом квартале 2019 года задолженность увеличилась на 28,7 миллиарда по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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