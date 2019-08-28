Экономика

ИзвестияИзвестияДолги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
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с чего всё началось

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

В неоплатном долгу По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
Известиявчера в 17:02

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СМИ: Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала

RT на русском05:03

Россияне задолжали за ЖКХ 567 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28

«Известия» сообщили о росте долгов россиян за ЖКХ в I квартале

ТАСС03:11

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

Lenta.ruвчера в 23:49

Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей

РБК04:24

Россияне задолжали за ЖКХ полтриллиона рублей

РЕН ТВвчера в 18:46

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известиявчера в 18:17
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Политика

Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому

Украинские прокуроры согласились смягчить меру пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, задержанному в прошлом году в Киеве.
РИА Новости 04:26
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
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Происшествия

Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
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Происшествия

Аушев рассказал о переговорах с террористами в Беслане

Lenta.ru 06:30
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснил, почему глава государства не первый год в рамках авиасалона МАКС покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия

Работники дома престарелых бросили пожилого россиянина на полу и ушли

Lenta.ru 05:46
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика

Коломойский предложил снять с России часть санкций

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Политика

Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет

Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.
РИА Новости 06:17
Политика

Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
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ВСУ обстреляли из минометов и пулеметов юг ДНР и окраину Горловки

ФАН вчера в 16:49
Технологии

NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев

Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Общество

В нескольких регионах России в ночь на 29 августа ожидаются заморозки

Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
ТАСС 05:59
Экономика

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Авто

BMW X6 получил «самый черный цвет в мире»

Первым среди автомобилей инновационное покрытие с веществом vantablack получил кроссовер BMW X6, презентация которого состоится в начале сентября на автосалоне во Франкфурте.
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Наука

Физики успешно провели эксперимент по квантовой телепортации

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Mercedes-Benz представил новый GLE Coupe

Немецкая компания показала Mercedes-Benz GLE Coupe и AMG GLE 53 2021 модельного года.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
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В Минздраве допустили возникновение дизайнера-архитектора внешности

В будущем в России возможно появление нового специалиста в мире пластической хирургии – дизайнера-архитектора внешности, заявила главный внештатный специалист – пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова.
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Политика

Путин прилетел в новый аэропорт Саратова «Гагарин»

Президент Владимир Путин вечером 27 августа прилетел в новый аэропорт Саратова " Гагарин", принявший первый рейс 18 августа.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
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В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым

В июне в погранслужбе сообщали, что поток туристов с Украины в Крым по сравнению с мартом нынешнего года увеличился в два раза, в сутки через границу проходили 11 тыс. человек и около 1,5 тыс. автомобилей.
ТАСС вчера в 23:13
Армия и оружие

Эрдоган заинтересовался истребителем МиГ-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем МиГ-35 в ходе своего визита в авиационно-космический салон МАКС в Москве.
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Росгвардия РФ закупила первую партию чеченских вездеходов-багги «Чаборз»

На вооружение Росгвардии РФ в этом году поступили восемь военных багги, сконструированных в Чеченской республике на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, - сообщает ТАСС.
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Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Компания «Укрэнерго» подала иск против РФ из-за потери активов в Крыму

Украинская компания «Укрэнерго» передала в арбитражный суд требования в споре с Россией из-за утраченных активов в Крыму.
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Следствие: незаконный бизнес обогатил Абызова на 32 миллиарда рублей

32 миллиарда рублей экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства.
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