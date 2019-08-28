Экономика
ИзвестияДолги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
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с чего всё началось
В неоплатном долгу По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.Известиявчера в 17:02
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:23, Вашингтон
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
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В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи соцсети "ВКонтакте" заявили о сбоях работы сервиса.
Газета.Ru 07:42
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Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
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Sport24.ru 03:31
Общество
Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК
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BFM.ru 07:09
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
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РБК вчера в 13:45
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Происшествия
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
RT на русском 08:02
Интернет
Бывшего сотрудника Google обвинили в краже технологий
Исходя из размещенного заявления, в 2009 году Левандовски возглавил в компании Google подразделение, специализирующееся на разработке беспилотных технологий управления автомобилями.
В городе R 02:13
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM вчера в 06:47
Политика
В Кремле приветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда Киева освободить журналиста, руководителя бюро "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского из-под ареста.
Российская газета 07:07
Политика
В Кремле отвергли причастность России к убийству в Берлине
Российские власти не имеют никакого отношения к делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии, заявил 28 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 07:26
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Театры
РАМТ поставит новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда
Как рассказали в театре, драматург решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: эмиграция в детстве (писатель родился в 1937 году в Чехословакии), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.
ТАСС 07:00
Экономика
Количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,5%
В июле 2019 года выдано 1,07 млн кредитных карт, что на 11,5% больше, чем в июле 2018 года (0,96 млн).
REGNUM 04:36
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Общество
Учителям сочинили кодекс поведения в соцсетях
Минпросвещения разработало нормы профессиональной этики преподавателей Внешний вид учителя должен «соответствовать задачам реализуемой образовательной программы», а в интернете им рекомендуется воздержаться от публикации информации, вредящей «здоровью и развитию детей».
Коммерсантъ 05:21
Политика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:22
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Политика
Названа доля довольных шагами Зеленского украинцев
В южных регионах Украины Зеленского поддерживает наименьшая доля населения — 48 процентов.
Lenta.ru 08:14
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
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Президент Владимир Путин посетил саратовский аэропорт
Вместе с президентом Владимиром Путиным саратовский аэропорт посетили первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и дочь первого космонавта.
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Армия и оружие
Правительственные силы Йемена вернули контроль над городом Аден
Лояльные международно признанному правительству Йемена формирования полностью вернули контроль над портовым городом Аден - временной столицей страны.
ТАСС 08:07