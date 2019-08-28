Экономика

ИзвестияИзвестияДолги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
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с чего всё началось

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

В неоплатном долгу По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
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В Госдуме прокомментировали сообщения о долгах россиян за услуги ЖКХ

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Телеканал 360°вчера в 20:28

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Россияне задолжали за ЖКХ полтриллиона рублей

РЕН ТВвчера в 18:46

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известиявчера в 18:17
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