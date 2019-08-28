Экономика

ИзвестияИзвестияДолги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
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с чего всё началось

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.
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Ночной обзор: Росстат зафиксировал рост бедности и ХК «Тамбов» встретится с болельщиками

Онлайн Тамбов.ру01:00

Россияне задолжали за ЖКХ полтриллиона рублей

РЕН ТВвчера в 18:46

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URA.Ruвчера в 20:28

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей — Известия

Аргументы и Фактывчера в 22:01

Долги россиян за ЖКХ превысили полтриллиона рублей

Телеканал 360°вчера в 20:28

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

Lenta.ruвчера в 23:49

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известиявчера в 18:17
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Экономика

Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений

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РИА Новости вчера в 07:12
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Краснодар — Олимпиакос 1:2

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В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

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РИА Новости вчера в 08:07
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Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

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News.ru вчера в 09:40
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Девять человек пострадали после опрокидывания машины под Волгоградом

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 9 человек - водитель и 8 пассажиров.
Газета.Ru 01:55
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NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов

РБК вчера в 21:58
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
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Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании

Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.
OAnews вчера в 16:11
Политика

Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
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В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы

Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Политика

Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
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Назван объем секретных расходов России

Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Ибрагимович готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

37-летний форвард следит за выступлением бывшего клуба «Манчестер Юнайтед» и готов в него вернуться.
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Политика

Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт

Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
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Общество

Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян

Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
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«Спартак» и «Зенит» рассудит Мешков

Евро-футбол.ру вчера в 14:16
Происшествия

При взрыве газа в доме во Львовской области погиб один человек

RT на русском 01:42
Происшествия

Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге

Lenta.ru вчера в 22:47
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«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео

Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Технологии

Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет

Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Общество

Подъезд к аэропорту Владивостока был ограничен из-за подтопления

Говорит Москва 01:27
Общество

Минпросвещения разработало правила этики для учителей

Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Политика

Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»

Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
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Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 73 ракет-перехватчиков системы ПРО

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Японии 73 ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны общей стоимостью 3,29 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в систему Пентагона.
РИА Новости вчера в 16:18
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Древний вид насекомых назвали в честь Буратино

Стоит отметить, что называть новые биологические виды в честь персонажей из волшебных миров — сравнительно распространенная практика, хотя чаще всего подобных имен удостаиваются ныне существующие животные и растения.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Футбол

Глушаков может восстановиться к матчу с «Тамбовом»

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Возгорание травы под Ростовом полностью ликвидировали

Возгорание сухой травы, которое произошло во вторник рядом с городом-спутником Ростова-на-Дону Батайском, полностью ликвидировано на площади 5 га.
ТАСС вчера в 17:04
Политика

Глава Хакасии остаётся внизу рейтинга губернаторов

Перемещение с последнего места в рейтинге на предпоследнее произошло по банальной причине — Валентина Коновалова с 85 места «сместил» стремительно спикировавший туда губернатор Архангельской области Игорь Орлов, у которого в регионе за этот месяц произошло слишком много неприятностей.
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Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 рабочих

Двенадцать человек могут находиться под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:03
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